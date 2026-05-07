رياضة|الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يكشف عن وصيته الأخيرة لجماهير ليفربول قبل رحيله الوشيك

حفظ

Soccer Football - Premier League - Liverpool v Crystal Palace - Anfield, Liverpool, Britain - April 25, 2026 Liverpool's Mohamed Salah with manager Arne Slot after being substituted REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..
صدام محمد صلاح مع سلوت مدرب ليفربول كان أحد اسباب رحيله عن الريدز (رويترز)
Published On 7/5/2026

قال المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، إنه يرغب في أن يتذكره اللاعبون والجماهير بصورة طيبة، وذلك بعد رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وبعد 9 أعوام قضاها صلاح في ليفربول منذ انضمامه في صيف عام 2017 من روما الإيطالي، سيغادر النجم المصري ملعب "أنفيلد" بنهاية الموسم الجاري وهو ما أعلن عنه في وقت سابق من الشهر الماضي.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وتحدث نجم ليفربول الذي شارك في أنجح فترة للفريق في القرن الـ21، عما تركه في النادي وعن الأشياء التي يرغب في أن تتذكره بها الجماهير واللاعبون بعد رحيله عن الفريق.

Liverpool's Mohamed Salah celebrates scoring his side's opening goal during the English Premier League soccer match between Everton and Liverpool in Liverpool, England, Sunday, April 19, 2026. (AP Photo/Ian Hodgson)
محمد صلاح يحتفل بعد تسجيله في مرمى إيفرتون (أسوشيتد برس)

محمد صلاح يكشف عن وصيته الأخيرة

وقال صلاح في مقابلة مع برنامج "سوبر سبورت" عبر "يوتيوب": "أريد أن يتذكرني اللاعبون دائما بأنني كنت عونا لهم".

وأضاف: "كنت دائما ملتزما تجاه النادي، كنت أول من يأتي وربما آخر من يرحل، وأردت دائما أن أكون مثالا يُحتذى به للاعبين ومساعدتهم حينما يحتاجونني، لأن ذلك مهم للغاية بالنسبة لي".

وتابع صلاح: "لقد منحت هذا النادي كل شيء وهذا ما أرغب في أن تتذكره الجماهير أيضا، لا أريدهم أن يقولوا لقد كان لاعبا كسولا، إنهم يعلمون أن هذا النادي كان حياتي بأسرها، لذلك أريدهم أن يتذكروا أنني منحته كل شيء".

المصدر: الألمانية
شاركنا بناء موقع الجزيرة الجديد!
شاركنا رأيك

إعلان