مباراة اتحاد الجزائر والزمالك في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.. الموعد والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار إلى ملعب 5 جويلية يوم السبت المقبل لمشاهدة مباراة اتحاد الجزائر ضد الزمالك في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

بلغ الزمالك المباراة النهائية من كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تمكن من تخطي عقبة شباب بلوزداد الجزائري (1-0)، بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب في نصف النهائي.

بدوره، تأهل اتحاد العاصمة إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب التعادل مع أولمبيك آسفي المغربي سلبا ذهابا ثم 1-1 إيابا على ملعب الأخير.

موعد مباراة اتحاد الجزائر ضد الزمالك

تقام المباراة يوم السبت 9 مايو/أيار على ملعب 5 جويلية.

وتنطلق صافرة الحكم في تمام الساعة الثامنة (20:00) بتوقيت الجزائر، العاشرة (22:00) بتوقيت مصر، الحادية عشر (23:00) بتوقيت قطر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد الجزائر ضد الزمالك

بي إن سبورت (Bein Sport)

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة، من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.