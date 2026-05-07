عبقرية وليس خطأ.. سر تعمد حارس باريس ركل الكرة خارج الملعب أمام بايرن

أثار الروسي ماتفي سافونوف حارس باريس سان جيرمان الكثير من التساؤلات حول طريقته الغريبة في تنفيذ ضربات المرمى خلال مباراة فريقه ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

وخطف سان جيرمان أمس البطاقة الثانية للمباراة النهائية للبطولة الأوروبية العريقة بعد تعادله مع مضيفه بايرن ميونخ 1-1 في المباراة التي جرت على ملعب أليانز أرينا في إياب نصف النهائي.

لما يركل سافونوف الكرة خارج الملعب؟

وتعمّد سافونوف (27 عاما) خلال المباراة توجيه معظم ضربات المرمى إلى خارج الملعب في الجهة التي يلعب فيها الفرنسي مايكل أوليسي لاعب بايرن ميونخ، وهو ما أكدته الإحصائيات.

وأظهرت منصة "سوفا سكور" (SofaScore) المتخصصة في البيانات أن سافونوف أرسل 6 كرات طويلة من أصل 32، بنسبة دقة بلغت 19% فقط.

ويعتمد باريس سان جيرمان على أسلوب مشابه أيضا عند تنفيذ ركلات البداية، إذ يرسل لاعبوه الكرة على الأطراف في نصف ملعب الفريق المنافس، وغالبا ما تكون قرب الراية الركنية.

وكرر سافونوف الأمر ذاته ضد بايرن ميونخ بهدف "تفعيل منظومة الضغط الخاصة بالفريق الباريسي" وفق تحليل قناة "فوتبول تاكتيك دايف" (Football TacticDive)، التي تعد واحدة من أشهر قنوات تحليل المباريات على منصة "يوتيوب".

فخ تم التخطيط له ببراعة

وأوضحت: "إنه فخ تم التخطيط له ببراعة، هناك نقطة ضعف خفية في الرميات الجانبية. فعلى عكس التمريرات العادية لا يمكنك تحريك الكرة بسرعة أو لمسافات طويلة. اللاعبون المنفذون للرميات تكون خياراتهم محدودة والزوايا ضيقة والإيقاع يتباطأ، ومن الصعب بناء أي هجمة ذات معنى".

وأضافت: "هذا بالضبط ما عوّل عليه باريس سان جيرمان. فمن خلال إجبار الخصم على استئناف اللعب برمية تماس عميقة داخل نصف ملعبه، يخلق باريس سان جيرمان البيئة المثالية لبدء الضغط العالي".

من جهته يرى موقع "غيف مي سبورت" (GiveMeSport) البريطاني أن سافونوف كان يركل الكرة عمدا إلى خارج الملعب في جهة أوليسي، للحد من خطورته.

وأوضح: "الرميات الجانبية أجبرت الفريقين على تكديس اللاعبين في الرواق الأيمن، وهو ما يضع أوليسي في حالة نقص عددي وفي مساحات ضيقة أكثر. وهذا أحد أسباب ظهور اللاعب الفرنسي بمستوى أقل من المتوقع".

وكان سان جيرمان قد فاز ذهابا على بايرن ميونخ 5-4 على ملعبه حديقة الأمراء، ليصل إلى النهائي بانتصاره في مجموع المباراتين 6-5.

وضرب العملاق الباريسي -حامل اللقب- موعدا في النهائي مع أرسنال الذي تجاوز أتلتيكو مدريد، وتقام المواجهة المنتظرة يوم 30 مايو/أيار الجاري على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.