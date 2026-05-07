"أوقفوا المباراة".. مشاهير أيرلندا يرفعون البطاقة الحمراء في وجه إسرائيل

انضم عدد من لاعبي كرة القدم الأيرلنديين البارزين إلى مجموعة من المشاهير في حملة تحث جمهورية أيرلندا على مقاطعة مباراة مقررة ضمن دوري الأمم الأوروبية أمام إسرائيل في وقت لاحق من العام الجاري.

وتتهم رسالة مفتوحة، وجهتها مجموعة "الرياضة الأيرلندية من أجل فلسطين" إلى الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، إسرائيل بالانخراط في "إبادة جماعية" خلال الحرب الدائرة في غزة، وبانتهاك لوائح الاتحادين الأوروبي (اليويفا) والدولي (الفيفا)، عبر السماح للفرق بإقامة مباريات على أراض فلسطينية محتلة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، صوت 93 في المئة من أعضاء الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم لصالح تفويض قيادته بالضغط على الاتحاد الأوروبي لتعليق عضوية إسرائيل بموجب تلك اللوائح، وهو تفويض يؤكد ناشطون أن على الجهة الإدارية الأيرلندية "احترامه وتنفيذه".

رفض إيرلندي لمواجهة إسرائيل

ووقع على الرسالة، التي حملت عنوان "أوقفوا المباراة"، لاعبون في الدوري الأيرلندي، إلى جانب المدرب السابق للمنتخب الأول برايان كير، وأفضل لاعبة مرتين سابقاً لويز كوين.

كما ضمت قائمة الموقعين أسماء ثقافية وفنية معروفة، من بينها فرقة الروك الأيرلندية "فونتينز دي.سي" إضافة إلى الممثل الذي تم ترشيحه لجائزة الأوسكار ستيفن ريا.

ومن المقرر أن تستضيف أيرلندا منتخب إسرائيل على ملعب أفيفا في دبلن في 4 أكتوبر/تشرين الأول، في حين يتوقع أن تقام مباراة أخرى في 27 سبتمبر/أيلول، على ملعب محايد.

وتضمنت الرسالة بياناً لروبرتو لوبيز، قائد فريق شامروك روفرز ورئيس رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في أيرلندا.

وقال لوبيز، المولود في دبلن، والذي يُنتظر أن يشارك مع منتخب الرأس الأخضر في كأس العالم المقررة في يونيو/حزيران "لا يمكننا تجاهل الكارثة الإنسانية في فلسطين؛ فقدان الأرواح هناك يجب أن يتقدم على أي اعتبارات رياضية".

إعلان

وأضاف "لدى أيرلندا فرصة لتكون في موقع الريادة وأن تفعل ما لم يفعله الآخرون".

وفي فبراير/شباط الماضي، قال الرئيس التنفيذي للاتحاد الأيرلندي ديفيد كوريل إن المنتخب الوطني لا يملك خياراً سوى الالتزام بالمباريات المقررة، أو المخاطرة بالإضرار بالمصالح الرياضية طويلة الأمد لكرة القدم الأيرلندية، بما في ذلك احتمال استبعاده من المنافسات المستقبلية.

وأظهر استطلاع أجرته "رابطة مشجعي كرة القدم الأيرلندية" أن 76 في المئة من المشاركين يعارضون إقامة المباراة.