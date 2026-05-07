ريال مدريد يحقق في مشاجرة نجميه الدامية

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، أنه سيبدأ في تحقيق تأديبي بحق الثنائي فيدريكو فالفيردي وزميله في الفريق أوريلين تشواميني، بعد المشاداة العنيفة بينهما.

وكان الثنائي فالفيردي وتشواميني قد دخلا في مشادة تطورت إلى شجار في ملعب تدريبات الفريق، قبل أن تتواصل الأمور في غرفة الملابس بمركز تدريبات الريال المعروف باسم "فالديبيباس".

وتطور الأمر أكثر بعد ذهاب فالفيردي إلى المستشفى على إثر المشاجرة، وهو ما يؤكد على تفاقم الأزمة بين كلا اللاعبين إلى حد خطير.

وقال ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي: "بعد الأحداث التي شهدتها تدريبات صباح اليوم، تقرر فتح تحقيق تأديبي بشأن فيدريكو فالفيردي وأوريلين تشواميني".

وأضاف: "سيعلن النادي عن نتائج هذا التحقيق في الوقت المناسب وفور الانتهاء منه".

وفي منشور لاحق أعلن الملكي طبيعة الإصابة التي يعاني منها متوسط الميدان الأوروغوياني وقال إن الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعبه اليوم أكدت تعرضه لإصابة على مستوى الرأس (رضح دماغي).

وأوضح النادي أن فالفيردي يوجد حاليا في منزله وحالته مستقرة، لكنه سيخضع لفترة راحة تتراوح بين 10 و14 يوما، وفقا للبروتوكولات الطبية المعتمدة لهذه النوعية من الإصابات.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة، وسيلتقي بغريمه التقليدي برشلونة يوم الأحد المقبل وهي المباراة التي يحتاج فيها الفريق الكاتالوني لنقطة واحدة فقط لضمان التتويج باللقب.