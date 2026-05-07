وداعا لسهرات منتصف الليل.. لماذا غيّر يويفا تقاليده في دوري الأبطال؟

في خطوة غير مسبوقة، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إقامة المباراة النهائية للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، في وقت مبكر.

ويلتقي أرسنال بنظيره باريس سان جيرمان حامل اللقب في النهائي المقرر يوم 30 مايو/أيار الجاري على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.

تغيير توقيت نهائي دوري الأبطال

ومن المقرر أن تنطلق المباراة عند الساعة 18:00 بتوقيت وسط أوروبا، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وهو موعد مخالف تماما لما جرت عليه العادة طوال السنوات الماضية.

واعتاد عشاق كرة القدم حول العالم على متابعة المباراة النهائية لدوري الأبطال عند الساعة 21:00 بتوقيت وسط أوروبا، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، لكن "يويفا" قرر قبل انطلاق الموسم الحالي تقديم الموعد 3 ساعات.

وأكدت صحيفة "لو باريزيان" (Le Parisien) الفرنسية أن العمل بالموعد الجديد سيستمر في النسخ المقبلة من البطولة الأوروبية العريقة.

وأرجع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قراره لرغبته في توفير أجواء دافئة تسمح للعائلات والأطفال بالحضور إلى المباراة النهائية بكل سهولة.

وأوضحت الصحيفة أيضا أن إقامة النهائي في هذا الوقت المبكر ستكون أسهل للجميع، خاصة فيما يتعلق بوسائل النقل العام قبل المباراة وبعدها.

كما سيمكن الموعد الجديد مشجعي الفريق الفائز من الاحتفال لفترة أطول، وهو ما سيؤدي بدوره إلى عوائد اقتصادية إيجابية للحدث، وسط توقعات إضافية بارتفاع نسب المشاهدة التلفزيونية.

فرصة لاستمتاع المشجعين

وكان السلوفيني ألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد صرّح في وقت سابق: "إذا كان موعد التاسعة مساء مناسبا تماما لمباريات منتصف الأسبوع فإن انطلاق المباراة النهائية في يوم السبت وفي وقت أبكر يعني نهاية أبكر أيضا بغض النظر عن اللجوء إلى أشواط إضافية أو ركلات الترجيح".

وأضاف: "هذا يمنح المشجعين فرصة الاستمتاع ببقية الأمسية مع أحبائهم واستعادة ذكريات أبرز مباراة في الموسم".

إعلان

وكان أرسنال أول الواصلين إلى نهائي النسخة الجارية، بعد فوزه على أتلتيكو مدريد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بهدفين لواحد.

وبعد 24 ساعة لحق به نظيره باريس سان جيرمان بعد مباراتين مثيرتين ضد بايرن ميونخ، انتهتا بتفوق الفريق الفرنسي بنتيجة 6-5.