مواجهة بطعم الثأر.. لوف يتوقع طرفي نهائي كأس العالم 2026

أعرب مدرب المنتخب الألماني الأسبق يواخيم لوف المتوج بلقب كأس العالم 2014 عن قناعته التامة بقدرة "الماكينات" على حصد لقب مونديال 2026 في مواجهة نهائية تجمعها بمنتخب البرازيل.

لوف يتوقع طرفي نهائي مونديال 2026

وقال لوف اليوم الخميس: "تحسن الفريق بشكل ملحوظ في العامين أو الأعوام الثلاثة الماضية"، مشيرا إلى أن المواهب الشابة مثل فلوريان فيرتز وجمال موسيالا منحت المنتخب دفعة تجديدية قوية بعد خيبات الأمل التي شهدتها نسختا 2018 و2022.

وسبق أن التقت ألمانيا مع البرازيل في نهائي كأس العالم مرة واحدة، وتحديدا في نسخة 2002 التي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان، ووقتها فاز "راقصو السامبا" بهدفين دون رد سجلهما "الظاهرة" رونالدو.

كذلك تواجها في نصف النهائي مرة واحدة، وذلك عام 2014 في النسخة التي استضافتها البرازيل، وفيها حقق "المانشافت" بقيادة لوف تحديدا فوزا تاريخيا على أصحاب الأرض بنتيجة كبيرة بلغت 7-1.

وخلال حديثه في ندوة كروية بمدينة مانهايم، أوضح لوف أن المنتخب لا يزال يمتلك مساحة للتطور قبل انطلاق المونديال في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، قائلا إن ألمانيا تمتلك الإمكانات الفنية لمواجهة أفضل المنتخبات و"الفوز على أي خصم في الواقع"، لكنه حذر من تراجع إيقاع الفريق أحيانا مما يسمح للمنافسين بالعودة إلى أجواء المباراة.

ووجه لوف انتقادات للنظام الجديد لمونديال 2026 الذي سيشهد مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى، معتبرا أن إطالة أمد البطولة سوف تؤدي إلى نتائج سلبية.