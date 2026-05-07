أفضل هجوم ضد أقوى دفاع.. الذكاء الاصطناعي يختار الفائز بدوري أبطال أوروبا

كشف حاسوب عملاق عن توقعاته بخصوص الفريق الذي سيتوج بلقب النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للبطولة الأوروبية العريقة يوم السبت 30 مايو/أيار الجاري على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست، بين أرسنال وباريس سان جيرمان حامل اللقب، وستنطلق عند الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

وجاء تأهل أرسنال وسان جيرمان إلى المشهد الختامي بعد تجاوزهما عقبتي أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ على التوالي في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نصف النهائي.

وبحسب توقعات الحاسوب العملاق لشبكة "أوبتا" (OPTA) الشهيرة المتخصصة في البيانات، فإن أرسنال هو من سيرفع الكأس "ذات الأذنين"، لأول مرة في تاريخه.

وشكك الحاسوب في قدرة باريس سان جيرمان على الحفاظ على اللقب وتحقيقه للمرة الثانية على التوالي، ومنحه فرص فوز تصل إلى 44.24%، مقابل 55.76% لفريق المدرب ميكيل أرتيتا.

واعتمد الحاسوب في توقعاته على صلابة دفاع أرسنال باعتباره أقوى خط خلفي في دوري الأبطال هذا الموسم (استقبل 6 أهداف في 14 مباراة)، في إيقاف خطورة أقوى هجوم في القارة العجوز، مع قدرة لاعبيه على التحول السريع إلى الهجوم وتسجيل الأهداف، إلى جانب مهاراتهم الكبيرة في استثمار الكرات الثابتة.

هجوم باريس الأقوى في أوروبا

وترى صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية أن تنبؤات الذكاء الاصطناعي تخالف تماما الكثير من التوقعات والترشيحات الواقعية، التي تصب في صالح العملاق الباريسي الذي سجل لاعبوه 44 هدفا في النسخة الحالية (رقم قياسي)، كونه الفريق الأكثر جاهزية ويملك أسماء في معظم الخطوط أفضل من تلك التي لدى نظيره أرسنال.

وتساءلت الصحيفة عن مدى قدرة باريس على قلب هذه التوقعات، والفوز في المواجهة المباشرة على أفضل فريق في أوروبا بالموسم الحالي بين "مشروعي المدرب الإسباني لويس إنريكي ومواطنه أرتيتا".

وبلغ باريس سان جيرمان النهائي بعد "معركتين أسطوريتين" ضد العملاق البافاري، بفوزه بنتيجة 6-5 في مجموع المباراتين، علما بأن حامل اللقب فاز ذهابا في حديقة الأمراء 5-4، ثم فرض التعادل الإيجابي 1-1 إيابا على ملعب أليانز أرينا معقل منافسه الألماني.

أما أرسنال فخاض بدوره مباراتين شاقتين ضد "الروخي بلانكوس"، وتمكن خلالهما من تحقيق تأهل ضيق بفوزه في مجموع المباراتين 2-1، إذ تعادل ذهابا في ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد 1-1 قبل أن يفوز على أرضه وبين جماهيره إيابا بهدف وحيد سجله الإنجليزي بوكايو ساكا.

ويخوض باريس سان جيرمان النهائي الثاني له على التوالي، إذ توج باللقب العام الماضي بفوزه على إنتر ميلان بخماسية نظيفة، بينما أرسنال يخوض النهائي الثاني في تاريخه بعد الأول في عام 2006 والذي خسره 1-2 أمام برشلونة.

وإذا تمكن الفريق الباريسي من الفوز باللقب، فإنه سيكون الثالث لمدربه إنريكي الذي سبق له تحقيق المجد الأوروبي مع برشلونة عام 2015 وسان جيرمان عام 2025.