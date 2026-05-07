رياضة|كأس العالم 2026|الأردن

تأكيد غياب اثنين من ركائز المنتخب الأردني عن كأس العالم 2026

Soccer Football - FIFA Arab Cup - Qatar 2025 - Semi Final - Jordan v Saudi Arabia - Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar - December 15, 2025 Jordan players pose for a team group photo with a Yazan Abdallah Alnaimat shirt before the match REUTERS/Ibraheem Al Omari
منتخب الأردن يحمل قميص يزن النعيمات قبل مباراة نصف نهائي كأس العرب ضد السعودية عام 2025 (رويترز)
Published On 7/5/2026
آخر تحديث: 19:48 (توقيت مكة)

كشف الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الخميس، عن عدم مشاركة نجمي المنتخب الوطني يزن النعيمات وأدهم القريشي في مونديال 2026 بسبب الإصابة.

وكتب الأمير علي في تغريدة له على منصة إكس: "تابعنا بكل تقدير الجهود الكبيرة التي بذلها أبناؤنا يزن النعيمات وأدهم القريشي خلال رحلة العلاج والتأهيل على امتداد الأشهر الماضية، ورغبتهم الصادقة في اللحاق بالنشامى في كأس العالم، إلا أن الإصابة حرمتهم هذه المرة".

وأضاف في منشور آخر: "كل الأمنيات لهم بالشفاء التام والعودة أقوى لتمثيل الأردن في كأس آسيا، النشامى دائما على قدر الحلم والمسؤولية، وكلنا ثقة بقدرتهم على تشريف الأردن في كأس العالم".

ويغيب النعيمات والقريشي عن منتخب الأردن منذ أواخر العام الماضي بعد إصابتهما بقطع في الرباط الصليبي خلال المشاركة في مسابقة كأس العرب التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة، وأجرى كلاهما عملية جراحية في مستشفى أسبيتار.

Soccer Football - FIFA Arab Cup - Qatar 2025 - Quarter Final - Jordan v Iraq - Education City Stadium, Al Rayyan, Qatar - December 12, 2025 Jordan's Yazan Al Naimat is carried away in a stretcher after sustaining an injury REUTERS/Thaier Al-Sudani
النعيمات يخرج من مباراة العراق بكأس العرب 2025 بعدما أصيب بقطع في الرباط الصليبي (رويترز)

وأصيب النعيمات، مهاجم العربي القطري الذي سجل بقميص النشامى 26 هدفا في 70 مباراة، أمام العراق في الدور ربع النهائي، بينما أصيب القريشي أمام المغرب في المباراة النهائية.

وأسهم النعيمات والقريشي في تأهل الأردن للمرة الأولى إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويلتقي المنتخب الأردني في الدور الأول مع النمسا والجزائر والأرجنتين ضمن المجموعة العاشرة.

المصدر: الفرنسية
