"خدرني وسرق ثروتي".. لاعب يتهم صديق العمر بتدمير مسيرته الكروية

كشف لاعب سنغالي عن واقعة غريبة وصادمة أثرت على حياته الشخصية ومسيرته المهنية في كرة القدم.

وأكد باب شيخ لاعب سي دي بروميساس وهو فريق ينافس في الدرجات الدنيا في إسبانيا، أنه وقع سابقا ضحية لمخطط خطير دبرّه له أحد أقرب أصدقائه.

جاء ذلك في مقابلة ظهر بها اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في بودكاست "إل أفتر دي بوست يونايتد" (El After de Post United) الذي يتناول قصصا وتجارب من حياة لاعبي كرة القدم.

رواية صادمة

وقال باب شيخ "أحد أصدقائي المقربين منذ الطفولة وقد كنا نعيش معا، قام بتخديري وجعلني أوقّع على ورقة كانت عبارة عن توكيل عام باسمي. واستغل الصديق هذا التوكيل لشراء محلّين تجاريين وسيارة فاخرة من طراز بي إم دبليو إم 4 بمبالغ طائلة من حسابي الخاص".

ولم يكتشف اللاعب ما حدث معه إلا بعد عدة أشهر، حين توّجه إلى كاتب عدل من أجل إنهاء إجراءات تتعلق بما وصفه بأمر آخر".

وأوضح "علمت بالأمر لاحقا عندما ذهبت إلى كاتب عدل بعد عدة أشهر بسبب موضوع آخر. تعرّف الرجل عليّ وقال لقد كنت هنا من قبل. فقلت له: لا، لم أكن هنا، فقال الموظف مجددا انتظر سأتصل بوالدي".

وتابع باب شيخ "جاء والد الموظف وقال لي: هل تعلم أنك وقعت على توكيل عام؟ لقد سألك ابني عشر مرات قبل التوقيع إذا كنت متأكدا، وكنت تجيبه: وقع أنت واصمت، أنا متعب وأريد النوم. لم أكن مدركا لما يحدث، أقسم لك".

ورغم خطورة الواقعة، إلا أن باب شيخ لم يقدّم شكوى ضد صديقه الذي لم يكشف عن اسمه، بسبب علاقته الوثيقة بوالديه.

وأضاف "لم أبلّغ عنه بسبب حبي واحترامي لوالديه. لقد كانا يطعمانني دائما كما قضيت العديد من أعياد الميلاد في منزلهما، لذلك لم أرد أن أزجّ به في السجن. بعدها توصلنا إلى اتفاق بأن يسدد للبنك مبلغا معينا كل شهر، لكنني كنت قد خسرت الكثير من المال بالفعل"

تأثير الحادثة على مسيرة باب شيخ

وفي الوقت نفسه استعاد اللاعب تأثير هذه الحادثة على مسيرته المهنية، واعترف بأنه واجه صعوبة في الاستمرار في اللعب.

إعلان

وختم "كان الأمر جنونيا ولا يمكن فهمه إلا بعد أن تعيشه. لم أستطع مواصلة لعب كرة القدم وأنا في تلك الحالة (كان في اليونان حينها). كان عليّ أن أعود وأصلح كل شيء وأبدأ من جديد".

وسبق لباب شيخ أن لعب في مسيرته الاحترافية لعدة أندية في الدوريات الكبرى هي إلتشي وسيلتا فيغو الإسبانيين وشارك معهما في 40 مباراة بالليغا، وأولمبيك ليون وديغون الفرنسيين وخاض معهما 34 مباراة "بالليغ ون" وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الشهير.