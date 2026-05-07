ناصر الخليفي: إنريكي الأفضل في العالم وسنقاتل لانتزاع النجمة الثانية

رأى القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان أن المدرب الإسباني لويس إنريكي "أحدث ثورة في كرة القدم"، بعد أن قاد فريق العاصمة الفرنسية لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للعام الثاني توالياً.

ونجح سان جيرمان في عبور امتحانه الأصعب في المسابقة القارية المرموقة هذا الموسم أمام بايرن ميونخ الألماني في نصف النهائي بعد أن تغلب عليه 6-5 في مجموع المباراتين (فاز ذهاباً 5-4 وتعادل إياباً 1-1)، ضارباً موعداً مع أرسنال الإنجليزي في النهائي في 30 الجاري في بودابست.

ناصر الخليفي: إنريكي الأفضل في العالم

وقال الخليفي لبرنامج "دوري أبطال أوروبا اليوم" عبر قناة "سي بي إس": "إنه أفضل مدرب في العالم وإنسان رائع كذلك، لقد كان أحد أهم قراراتي على الإطلاق، أنا فخور بوجوده في النادي، أظهرنا اليوم حمضنا النووي، وأظهر اللاعبون أنهم ليسوا فقط لاعبين جيدين بل مقاتلين".

وعن بلوغ النهائي للعام الثاني توالياً بعد انتظار طويل في السابق لمعانقة المجد القاري، أوضح الخليفي: "يتعلق الأمر بالتخطيط للمستقبل وجمع أفضل المواهب معاً. نملك الآن لاعبين قادرين على التتويج بالكرة الذهبية في الأعوام الثلاثة أو الأربعة المقبلة".

وتابع: "قد يفوز بها لاعب واحد أو أكثر، لكن الطريقة التي يعملون بها، وكيف يعيشون معاً، كيف يدافعون في الملعب، كيف يتصرفون خارج الملعب، أراهم وأعيش معهم، هذا ما أحبه بالفريق. نحن نلعب كعائلة".

وأضاف الخليفي تزامناً مع انضمام إنريكي إلى المقابلة: "يا سادة، ما فعله المدرب، بكل صراحة، لقد أحدث ثورة في كرة القدم وليس في باريس سان جيرمان فحسب".

النجمة الثانية

كذلك، تحدث الخليفي إلى قناة "كانال+" عقب صافرة النهاية مباشرة، قائلاً: "إنه أمر رائع. نهائيان… نحن نريد النجمة الثانية".

وتابع: "لا نملك مجرد لاعبين، بل محاربين. لدينا فريق متماسك. بايرن فريق كبير ويضم لاعبين رائعين. كانت مباراة رائعة بالنسبة لنا. لقد صنعنا التاريخ هنا العام الماضي، ونريد مواصلة كتابة تاريخ باريس سان جيرمان".

ونوّه: "هدفنا هو الفوز للمرة الثانية. النجم الحقيقي هو الفريق. الجميع يريد القتال. هذه هي كرة القدم، هذا هو باريس سان جيرمان. إنه أمر مذهل. لدينا أفضل مدرب في العالم وأفضل الجماهير".

إنريكي يشيد بفريقه

من جهته، قال إنريكي: "حسنا، أعتقد أننا قدمنا أداء جيداً جداً في المباراة الأولى، حتى وإن استقبلنا أربعة أهداف".

وأردف: "حاولنا أن ندافع كفريق، لأنه عندما تذهب للمواجهة الفردية، سيكون ذلك صعباً بمواجهة هذا النوع من اللاعبين (لدى بايرن)".

وأوضح: "رأينا وجهاً مختلفاً لباريس سان جيرمان هذا المساء، فريقاً قادراً على المعاناة والصمود".

ونوّه إنريكي: "اللعب أمام بايرن ميونخ يكون دائماً صعباً. إنهم يقدمون كرة قدم رائعة، وهم فريق كبير. ونحن أيضاً نعرف كيف نعاني، وبهذه الطريقة أعتقد أننا أصبحنا مستعدين لما ينتظرنا".

ووصف مدرب برشلونة السابق المواجهة أمام أرسنال بالصعبة مشيداً في الوقت نفسه بمدرب الـ"غانرز" ومواطنه ميكل أرتيتا.

وقال: "كنا زملاء في الفريق عندما كنا صغاراً، وقد قام بعمل رائع مع أرسنال. ستكون مباراة صعبة وقوية، لكننا نؤمن بأسلوب لعبنا".