مدرب اتحاد العاصمة يحذر من الزمالك و"اللاعب الخفي" قبل نهائي الكونفدرالية

أكد السنغالي لمين نداي، المدير الفني لاتحاد العاصمة الجزائري، أن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الزمالك في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، لن تحسم من مباراة واحدة، مشددا على أن اللقب سيتحدد عبر مواجهتي الذهاب والإياب، وهو ما يفرض على الفريقين الحفاظ على أعلى درجات التركيز والجاهزية الذهنية طوال الـ180 دقيقة.

ويستضيف اتحاد الجزائر نظيره الزمالك مساء السبت 9 مايو/أيار على ملعب 5 يوليو/تموز الأولمبي، في مواجهة تحمل طابعا خاصا بين فريقين يملكان خبرة قارية كبيرة وطموحا واضحا لاعتلاء منصة التتويج.

وفي حوار مع موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أوضح نداي أن التحضيرات تسير في أفضل الظروف الممكنة، مؤكدا أن الفريق يستفيد من أجواء هادئة داخل مركز تحضير المنتخبات الوطنية بالجزائر، وهو ما منح اللاعبين والجهاز الفني فرصة العمل بعيدا عن الضغوط.

وقال المدرب السنغالي: "التحضيرات تسير بشكل جيد جدا، لدينا كل ما نحتاجه للعمل في هدوء وصفاء، والأمور تسير بالصورة التي نريدها تماما".

ورفض نداي الاعتقاد بأن مواجهة الذهاب قد تكون حاسمة بشكل كبير في تحديد البطل، مشيرا إلى أن قيمة المنافس وخبرته القارية تجعل الحسم مؤجلا حتى لقاء العودة.

وأضاف: "القول إن النهائي سيحسم في مباراة الذهاب غير صحيح. هناك مواجهتان، وعلى كل فريق أن يكون في أفضل مستوياته خلال المباراتين من أجل التتويج. الزمالك فريق كبير في إفريقيا ويمتلك خبرة واسعة في هذا النوع من المباريات".

كما تحدث مدرب اتحاد الجزائر عن الجانب النفسي في التحضير للنهائي، مؤكدا أن اللاعبين لا يحتاجون إلى تحفيز إضافي بسبب أهمية الحدث، بل إن التحدي الحقيقي يكمن في التحكم في الحماس الزائد.

وأوضح: "عندما تلعب نهائيا قاريا، فإن اللاعبين يكونون محفزين بشكل طبيعي. كثير من اللاعبين ينهون مسيرتهم دون خوض مثل هذه المباريات، لذلك علينا تهدئة الأجواء وضبط الطاقة حتى لا نلعب النهائي قبل موعده".

وتطرق نداي للحديث عن مستوى الزمالك هذا الموسم، مشيدا بما يقدمه الفريق المصري محليا وقاريا، ومؤكدا أن نتائجه خارج ملعبه تفرض الكثير من الحذر على فريقه.

وقال: "الزمالك يعيش فترة معنوية جيدة جدا، وهو فريق قوي اعتاد تحقيق نتائج مميزة خارج أرضه في البطولة القارية، لذلك نحن في حالة تركيز كاملة من أجل التعامل مع المباراة بأفضل طريقة".

وفي ختام تصريحاته، وجه نداي رسالة خاصة إلى جماهير اتحاد الجزائر، معتبرا أنها تمثل "اللاعب رقم 12" القادر على صناعة الفارق في مثل هذه المواجهات الكبرى.

وأكد: "جماهيرنا متحمسة لفريقها وتمنح اللاعبين دفعة هائلة، ونحن بحاجة إلى هذا الدعم أمام منافس بحجم الزمالك. يجب أن نكون 12 لاعبا فوق أرضية الميدان حتى نصنع الفارق".