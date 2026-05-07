بعد أزمة الإصابات.. منتخب الجزائر يلجأ إلى حارس معتزل

تواجه الجزائر أزمة حقيقية في مركز حراسة المرمى قبل انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم، في وقت تأمل فيه التخفيف من حدة هذا المأزق عبر إمكانية عودة أحد الحراس المعتزلين إلى صفوف المنتخب.

ويعد أسامة بن بوط، البالغ من العمر 31 عاما، أحد الحلول المطروحة، بعدما اعتزل اللعب دوليا عقب بقائه حارسا احتياطيا دون مشاركة في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب نهاية العام الماضي.

وتفاقمت الأزمة في ظل الشكوك التي تحيط بجاهزية كل من مالفين ماستيل ولوكا زيدان بسبب الإصابة، إلى جانب استبعاد أنتوني ماندريا من الحسابات.

وذكرت تقارير إعلامية جزائرية أن بن بوط كان قد دخل في خلاف مع مدرب المنتخب فلاديمير بيتكوفيتش، بسبب استيائه من قلة فرص مشاركته الدولية، ما أدى إلى توتر العلاقة بين الطرفين.

وكان الحارس البالغ من العمر 31 عامًا قد أعلن اعتزاله الدولي رسميًا عبر رسالة وجّهها إلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بعد مسيرة دامت عدة سنوات مع "الخضر"، مؤكدًا أن قراره جاء بعد تفكير عميق ورغبة في فسح المجال أمام جيل جديد.

غير أن الحاجة الملحة إلى حارس مرمى قبل كأس العالم أعادت بن بوط إلى دائرة المنافسة على مكان في القائمة النهائية، التي من المنتظر الإعلان عنها لاحقا هذا الشهر.

بن بوط يتراجع عن الاعتزال

أعلن حارس مرمى نادي اتحاد العاصمة، أسامة بن بوط، تراجعه الرسمي عن قرار الاعتزال الدولي، مبدياً استعداده التام لتمثيل المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 2026، ليطرح نفسه كخيار إنقاذ حقيقي في ظل الأزمة الخانقة التي تضرب منصب حراسة المرمى إثر سلسلة الإصابات الأخيرة.

وقال بن بوط في تصريح للصحافة عقب تتويجه مع ناديه اتحاد العاصمة بكأس الجمهورية قبل أيام: "على كل حال، إن شاء الله، سأبذل المزيد من العمل، أنا أنتظر دعوة من المنتخب الوطني"

وأضاف بن بوط: " أنا جاهز مئة بالمئة، من أجل أن أكون ضمن صفوف المنتخب الوطني الجزائري، وهذا شيء مفروغ منه".

وأكد حارس اتحاد العاصمة أنّ أي لاعب أو حارس يتمنى أن يكون في الفريق الوطني ويتمنى أن توجه لده الدعوة حتى يشارك مع المنتخب في كأس العالم.

وبرز بن بوط هذا الموسم بشكل لافت، إذ لعب دورا محوريا في بلوغ نادي اتحاد العاصمة نهائي كأس الكونفدرالية، حيث يستضيف الفريق الجزائري نظيره الزمالك المصري في ذهاب النهائي يوم السبت.

ورغم إبداء أسامة بن بوط رغبته في العودة، فإن بيتكوفيتش يشترط اعتذارا رسميا من حارس اتحاد الجزائر بسبب إعلانه الاعتزال الدولي عقب كأس أمم أفريقيا 2025 دون التنسيق مع الجهاز الفني، وهو تصرف اعتبره المدرب السويسري خروجا عن الانضباط. كما يدرس بيتكوفيتش خيارات أخرى مثل ريان يوبا يسلي حارس أولمبيك أقبو.

مشكلة حراسة المرمى

وكان لوكا زيدان، نجل أسطورة كرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان، الحارس الأساسي للمنتخب الجزائري خلال كأس الأمم الأفريقية، لكنه قدم مستويات متباينة، قبل أن يتعرض الشهر الماضي لكسر في الفك والذقن خلال مشاركته مع نادي غرناطة في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

أما مالفين ماستيل، الذي يلعب في الدوري السويسري وخاض ظهوره الدولي الأول مع الجزائر في مارس آذار، فقد خضع لاحقا لجراحة لعلاج فتاق، فيما تعرض أنتوني ماندريا لخلع في الكتف أثناء التدريبات مع ناديه الفرنسي كاين، ما حسم غيابه عن البطولة المقررة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وكان ماندريا الحارس الأول للمنتخب الجزائري خلال الأعوام الخمسة الماضية، غير أن هبوط كاين إلى الدرجة الثالثة الفرنسية العام الماضي دفع بيتكوفيتش إلى التأكيد أنه لا يفضل استدعاء لاعبين ينشطون في دوريات منخفضة المستوى.

ومثل لوكا زيدان، البالغ من العمر 27 عاما، فرنسا في الفئات السنية إلى جانب أشقائه الثلاثة، قبل أن يغير جنسيته الرياضية في سبتمبر أيلول الماضي، ليكون بديلا للحارس أليكسيس قندوز، الذي أصبح الخيار الأول للمنتخب.

لكن قندوز تعرض لإصابة قبل أسبوع من انطلاق كأس الأمم الأفريقية في ديسمبر كانون الأول، ومنذ تعافيه لم ينجح في استعادة مكانه الأساسي مع فريقه مولودية الجزائر، متصدر ترتيب الدوري المحلي.

وفي محاولة لإيجاد حلول إضافية، لجأ بيتكوفيتش إلى استدعاء الحارس الشاب كيليان بلعزوق (19 عاما) للمشاركة في المباراتين الوديتين أمام أوروجواي وجواتيمالا في مارس آذار، رغم أنه لم يخض أي مباراة رسمية بعد مع ناديه الفرنسي رين. ولم يشارك بلعزوق في أي دقيقة خلال المباراتين.

وتخوض الجزائر منافسات كأس العالم ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والنمسا والأردن.