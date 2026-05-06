اتحاد الكرة الكويتي يعلن موعد استئناف الدوري

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم الأربعاء "استئناف النشاط الرياضي للموسم 2025-2026 اعتبارا من 14 مايو/أيار الجاري"، بعد توقف المسابقات المحلية منذ مطلع مارس/آذار الماضي بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

ونشر الاتحاد الكويتي في بيانه الصادر على حسابه الرسمي على موقعه في منصة "إكس" أن القرار بناء على توصيات "اللجنة المشتركة المعنية بعودة النشاط الرياضي"، برئاسة وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

وتقرر "استكمال منافسات دوري زين للدرجة الممتازة بإقامة الجولات الأربع المتبقية من القسم الثاني اعتبارا من 14 مايو/أيار الجاري، وبحضور جماهيري"، على أن يتم "تقييم المرحلة لاحقا وفق مستجدات الأوضاع".

كما اعتمد الاتحاد "ترحيل استكمال منافسات دوري زين للدرجة الأولى إلى بداية الموسم المقبل"، في حين يدرس "استئناف بطولتي كأس سمو الأمير وكأس سمو ولي العهد" بعد التشاور مع الجهات المعنية، على أن يتم "إخطار الأندية بالقرار النهائي في وقت لاحق".

وأوضح الاتحاد في بيانه أن المدرب البرتغالي للمنتخب الكويتي هيليو سوزا والجهاز الفني المساعد أبديا رغبتهما "في استئناف الدوري قبل فترة التوقف الدولي في يونيو/حزيران المقبل، وذلك بهدف الوقوف على جاهزية اللاعبين وتحديد اختياراته"، استعدادا للمشاركات المقبلة، وفي مقدمتها كأس الخليج ونهائيات كأس آسيا.

من جانبها، حددت أندية القادسية والسالمية والعربي والفحيحيل جملة من الشروط لعودة النشاط، أبرزها "منح الفرق فترة إعداد كافية لا تقل عن شهر قبل استئناف المباريات"، إلى جانب "تسهيل إجراءات عودة اللاعبين المحترفين من خلال توفير التأشيرات اللازمة" بعد مغادرة عدد منهم إلى بلدانهم خلال فترة التوقف بسبب الحرب.