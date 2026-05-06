7 راحلين وصلاحيات كاملة.. مورينيو يضع 9 شروط للعودة إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، من بينها ما أوردته صحيفة "إس دياريو" (ESdiario)، عن تفاصيل اجتماع مثير جرى عبر تقنية الفيديو بين رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز والمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، واستمر قرابة ساعة كاملة، حمل في طياته نقاشًا واسعًا حول إمكانية عودة "السبيشال وان" إلى قلعة سانتياغو برنابيو.

وشهد اللقاء حضور وكيل الأعمال الشهير خورخي مينديز، المقرّب تاريخيًا من مورينيو، غير أنه اكتفى بدور المراقب دون التدخل في سير المحادثات، في إشارة إلى أن النقاش كان مباشرًا بين الطرفين حول مشروع محتمل يعيد المدرب البرتغالي إلى مدريد.

وبحسب ذات المصادر، فإن مورينيو لم يرفض فكرة العودة بشكل قاطع، لكنه لم يمنح أيضًا الضوء الأخضر النهائي، مفضلًا إبقاء الباب مفتوحًا إلى حين توفر شروط يعتبرها أساسية لضمان نجاح أي تجربة جديدة مع النادي الملكي.

وتشير التقارير إلى أن الملف هذه المرة لا يتمحور حول الجوانب المالية، بقدر ما يتعلق بإعادة صياغة صلاحيات المدرب داخل المنظومة الرياضية للنادي، حيث يطالب مورينيو بسلطة أوسع في القرارات الفنية، وهيكلة الجهازين الطبي والإداري، إضافة إلى استقلالية واضحة في إدارة غرفة الملابس – وهي مبادئ لطالما شكّلت جوهر فلسفته التدريبية أينما حلّ.

وفيما يلي أبرز الشروط التي وضعها المدرب البرتغالي:

1. مدة العقد

يريد مورينيو عقدًا محددًا يمتد لعامين فقط، باعتباره الإطار الزمني المثالي لتطبيق مشروعه الفني دون الدخول في التزامات طويلة أو قصيرة بشكل مخل بالتوازن. فهو يرى أن موسمين كافيان لتقييم النتائج وبناء فريق تنافسي، مع إمكانية فتح باب التجديد لاحقًا إذا تحقق النجاح المطلوب، على أن يمتد أي اتفاق محتمل حتى عام 2028.

2. العلاقة الإعلامية

في تجربته السابقة مع ريال مدريد، كان مورينيو في كثير من الأحيان الصوت الإعلامي الأول للنادي، وهو ما اعتبره عبئًا إضافيًا. هذه المرة، يشترط الاكتفاء بظهوره كمدرب فقط في ما يتعلق بالشؤون الفنية، مع تعيين متحدث رسمي آخر يتولى الرد على القضايا الإدارية أو الجوانب غير المرتبطة مباشرة بالفريق الأول، لتخفيف الضغط الإعلامي عنه.

3. الصلاحيات الفنية الكاملة

يشدد مورينيو على مبدأ أساسي لا يقبل التفاوض: الاستقلالية المطلقة في اختيار التشكيلة. بالنسبة له، الأداء والانضباط الدفاعي هما المعيار الوحيد للمشاركة، دون اعتبار للأسماء أو القيمة التسويقية. اللاعب الذي لا يلتزم بتعليماته أو لا يقدم الجهد المطلوب دفاعيًا، لن يكون له مكان في التشكيل الأساسي، مهما كان اسمه داخل النادي.

4. الجهاز الفني

يخطط المدرب البرتغالي لإحضار طاقمه الفني الكامل الذي يعمل معه حاليًا في بنفيكا، والمكوّن من مساعدين متخصصين في الجوانب التكتيكية والبدنية وتحليل الأداء، ما يعكس رغبته في التحكم الكامل في المنظومة الفنية دون تداخلات خارجية.

وقد طُرح خلال الاجتماع اسم ألفارو أربيلوا كإضافة محتملة للجهاز الفني من طرف فلورنتينو بيريز، وهو اقتراح لم يرفضه مورينيو، ما يترك الباب مفتوحًا أمام صيغة توافقية في هذا الجانب.

ويريد مورينيو الاعتماد على كل من جواو ترالهاو (مساعد أول) ريكاردو فورموزينيو وبييدرو ماشادو وريكاردو روشا (مساعدون) روبين سواريش (محلل فيديو) أنطونيو دياز (مدرب بدني) نونو سانتوس (مدرب حراس).

5. الجهاز الطبي وبروتوكول الفحص

يرغب مورينيو في إدخال نظام "الرأي الطبي الثاني"، بحيث يُسمح للاعب بطلب تقييم طبي إضافي قبل اعتماد أي تشخيص نهائي. كما يطالب بوجود قناة اتصال مباشرة بينه وبين الطاقم الطبي، لضمان سرعة اتخاذ القرار وتقليل الأخطاء الطبية التي قد تؤثر على مسار اللاعبين خلال الموسم.

6. إعادة هيكلة الطاقم البدني

من أبرز النقاط الحساسة في المفاوضات، مطالبة مورينيو بإعادة النظر في استمرار المعد البدني أنطونيو بينتوس. المدرب البرتغالي يعتبر أن كثرة الإصابات العضلية داخل الفريق في المواسم الأخيرة مؤشر سلبي على العمل البدني، ويريد الاعتماد الكامل على جهازه الخاص الذي يثق فيه، مشيرًا إلى أن النتائج البدنية في تجربته مع بنفيكا شهدت تحسنًا ملحوظًا.

7. قناة الاتصال داخل النادي

يشترط المدرب البرتغالي تقليص دوائر التواصل الإداري إلى الحد الأدنى، بحيث يكون فلورنتينو بيريز هو المرجع الوحيد في كل ما يتعلق بالقرارات الكبرى. الهدف من ذلك، بحسب رؤيته، هو تقليل التعقيد الإداري وتجنب تضارب الصلاحيات الذي واجهه في تجاربه السابقة.

8. قائمة المغادرين

وفق رؤيته الفنية، يعتقد مورينيو أن هناك حاجة لإعادة هيكلة جذرية في التشكيلة، تتضمن رحيل 7 لاعبين لا يتناسبون مع مشروعه، سواء لأسباب فنية أو بدنية أو تكتيكية. وفي المقابل، يستثني اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بشكل طبيعي، مثل دافيد ألابا وداني كارفاخال وفران غونزاليس، حيث يعتبرهم خارج حسابات النقاش الحالي.

9. إلغاء الجولات الصيفية

مورينيو يرفض بشكل واضح فكرة الجولات التحضيرية الطويلة في الولايات المتحدة أو آسيا، والتي تعتمدها الأندية الكبرى لأسباب تسويقية. ويرى أن هذه الجولات تستنزف اللاعبين بدنيًا وذهنيًا وتؤثر على التحضير الحقيقي للموسم، مفضلًا الاكتفاء بمعسكرات قصيرة ومباريات ودية محدودة تُقام تحت إشرافه المباشر.

في الوقت الراهن، لا يزال الملف مفتوحًا، مع توقعات بأن يحسم فلورنتينو بيريز موقفه خلال الأسبوع المقبل، في قرار قد يرسم ملامح المرحلة المقبلة للنادي الملكي.

وإلى ذلك الحين، يكفي مجرد طرح اسم مورينيو للعودة إلى ملعب سانتياغو برنابيو لإحياء مشاعر متباينة وفتح فصل جديد من واحدة من أكثر قصص كرة القدم درامية.