قال رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج إن على الاتحاد الدولي (فيفا) تقديم ضمانات بعدم تعرض بعثة بلاده لأي إساءة في ⁠⁠⁠⁠الولايات المتحدة، إذا سافر المنتخب الوطني للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقررة في يونيو/حزيران.

وكان وفد من الاتحاد الإيراني لكرة القدم، يضم تاج، قد عاد من الحدود الكندية الأسبوع الماضي، بعد ما وصفه أعضاؤه بتعرضهم لمعاملة غير لائقة من ⁠⁠⁠⁠مسؤولي الهجرة أثناء محاولتهم حضور اجتماع الجمعية العمومية للفيفا في فانكوفر.

وأوضح تاج أن قرار العودة إلى إيران كان طوعيا، إلا أن وزير الهجرة الكندي أكد لاحقا أمام البرلمان أن تأشيرة رئيس الاتحاد الإيراني أُلغيت فيما كان على متن الطائرة، بسبب صلاته بالحرس الثوري الإيراني.

وكان كندا قد أدرجت الحرس الثوري الإيراني على قائمة "الكيانات الإرهابية" عام 2024، بعد خمس سنوات من قيام الولايات المتحدة بالخطوة نفسها.

من ‌‌‌‌جهته، بعث الأمين العام للفيفا ماتياس غرافستروم رسالة أعرب فيها عن أسفه لما وصفه بـ"الإزعاج وخيبة الأمل" التي تعرض لها الوفد الإيراني في كندا، ودعا الاتحاد الإيراني لكرة القدم إلى اجتماع في زوريخ في 20 مايو/أيار لبحث الاستعدادات لكأس العالم.

وقال تاج، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أمس الثلاثاء، إنه سيطالب الفيفا بضمانات واضحة بشأن كيفية معاملة الوفد الإيراني في الولايات المتحدة.

وأضاف، على هامش تجمع ليلي مؤيد للحكومة في طهران، "نحتاج خلال رحلتنا إلى ضمانات بألا يكون لأي جهة الحق في إهانة رموز نظامنا، وخصوصا الحرس الثوري".

وتابع "هذا أمر يجب التعامل معه بجدية تامة. وإذا ⁠⁠⁠⁠قُدمت هذه الضمانات وتحملت الجهة المعنية مسؤوليتها بوضوح، فلن يتكرر ما حدث في كندا".

مضيفنا هو ⁠⁠⁠⁠الفيفا

تستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز، ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني مباراتين في دور المجموعات في لوس أنجلوس، ومباراة واحدة في سياتل.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد قال الأسبوع الماضي إن واشنطن لا تعارض ⁠⁠⁠⁠مشاركة اللاعبين الإيرانيين في البطولة، لكنه شدد على أن أي شخص له صلات بالحرس الثوري الإيراني لن يُسمح له بدخول البلاد.

"ضمانات الحرس الثوري أو العودة من المونديال"

وأشار تاج، الذي شغل سابقا منصبا رفيعا في الحرس الثوري ⁠⁠⁠⁠الإيراني بمحافظة أصفهان قبل انتقاله إلى العمل الإداري في كرة القدم، إلى أن ⁠⁠⁠⁠غياب ضمانات قاطعة قد يدفع الوفد الإيراني إلى العودة من الحدود الأمريكية.

وقال "نحن ذاهبون إلى كأس العالم التي تأهلنا لها، ومضيفنا هو الفيفا، وليس السيد ترامب أو الولايات المتحدة".

وأضاف "إذا وافقوا على استضافتنا، فعليهم أيضا الالتزام بعدم الإساءة إلى مؤسساتنا العسكرية بأي شكل".

وتابع "وإلا، فمن الطبيعي أن نواجه السيناريو نفسه الذي حدث ‌‌‌‌في كندا، حيث كان احتمال العودة قائما".

وأردف "لهذا نحتاج إلى هذه الضمانات حتى نسافر ونحن مطمئنون". وباتت مشاركة إيران في كأس العالم محل تساؤل منذ أن تعرضت لهجمات أمريكية وإسرائيلية في أواخر فبراير/شباط.

ومع تعليق منافسات الدوري الإيراني لكرة القدم، يواصل ‌‌‌‌اللاعبون المحليون ‌‌‌‌تدريباتهم في معسكر تدريبي بطهران استعدادا للبطولة.

وختم تاج بالقول إن الاتحاد الإيراني لكرة القدم يأمل في خوض مباراة ودية واحدة على الأقل أمام "منافس قوي جدا" في تركيا، حيث كانت إيران قد لعبت مباراتين وديتين أمام نيجيريا وكوستاريكا في أواخر مارس/آذار.