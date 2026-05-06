المواعيد والأعداد وشروط الاستبدال.. كل ما تريد معرفته عن قوائم مونديال 2026

كشف الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأربعاء، جميع المعلومات المتعلقة بقوائم المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويعد اختيار القائمة النهائية لكأس العالم مهمة معقدة دائما، إذ تعمل الأجهزة الفنية للمنتخبات المتأهلة بلا توقف خلال الأسابيع والأشهر التي تسبق المونديال لاختيار أفضل مجموعة من اللاعبين القادرين على مساعدة فرقهم في تقديم أعلى مستوى ممكن.

وفي المسخة المقبلة من كأس العالم، سيتم السماح لكل منتخب بضم 26 لاعبا في قائمته، وهو نفس العدد الذي تم اعتماده في النسخة الماضية التي أقيمت في قطر عام 2022.

موعد إعلان قوائم مونديال 2026

ويعتزم فيفا الإعلان عن القوائم الرسمية النهائية المكونة من 26 لاعبا للمنتخبات الـ48 المشاركة في المونديال 2 يونيو/حزيران المقبل.

أشار فيفا إلى أن الاتحادات المشاركة تزوده أولا بقائمة مبدئية تضم ما بين 35 و55 لاعبا، على أن يكون أربعة منهم حراس مرمى، مضيفا أن هذه القائمة المؤقتة سوف تستخدم لأغراض داخلية فقط، ولن ينشرها.

وفيما يتعلق بالقائمة النهائية، فإن الاتحادات المشاركة ترسلها إلى فيفا، وتضم ما بين 23 و26 لاعبا (على أن يكون ثلاثة منهم على الأقل حراس مرمى).

وكشف فيفا أنه لا يمكن استبدال أي لاعب في القائمة النهائية إلا بلاعب من القائمة الأولية، وذلك فقط إذا حدثت إصابة خطيرة أو مرض شديد، على أن يتم ذلك في موعد أقصاه قبل 24 ساعة من المباراة الأولى لمنتخبه في كأس العالم 2026.

أضاف أنه يمكن استبدال حارس مرمى من القائمة النهائية بآخر من القائمة الأولية إذا حدثت إصابة خطيرة أو مرض شديد في أي وقت خلال البطولة.

أوضح الاتحاد الدولي أيضا أنه يسمح للمنتخبات الوطنية بالإعلان عن قوائمها في أي وقت، لكنها لا تعد رسمية إلا بعد اعتمادها من فيفا 2 يونيو/حزيران المقبل.

ومنذ النسخة الأولى لكأس العالم عام 1930 بأوروغواي وحتى نسخة عام 1998 في فرنسا، كان يسمح للمنتخبات بتسجيل 22 لاعبا في القوائم النهائية، وفي نسخة كوريا الجنوبية واليابان 2002، تم رفع العدد إلى 23 لاعبا، واستمر ذلك حتى مونديال قطر 2022 حين تم توسيع القوائم إلى 26 لاعبا.

ومن أجل ضمان التحاق اللاعبين بمنتخباتهم في الوقت المناسب قبل انطلاق كأس العالم 2026، اعتمد فيفا المواعيد التالية:

تبدأ فترة الراحة والاستعداد والإفراج الإلزامي عن اللاعبين للمشاركة في كأس العالم 2026 يوم 25 مايو/أيار الجاري، أي في اليوم التالي لآخر مباراة رسمية يخوضونها مع أنديتهم.

تطبق استثناءات على الإفراج الإلزامي بالنسبة للاعبين المشاركين في نهائيات بطولات الأندية التابعة لاتحاداتهم القارية حتى 30 مايو/أيار الجاري، وذلك مرهونا بموافقة فيفا.

موعد كأس العالم 2026

يشار إلى أن نهائيات كأس العالم المقبلة تقام في الفترة من 11 يونيو/حزيران حتى 19 يوليو/تموز 2026 بمشاركة 48 منتخبا وزعت على 12 مجموعة، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة.

وتنص اللائحة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للأدوار الإقصائية للمونديال، بالإضافة لأفضل ثمانية منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الـ12.