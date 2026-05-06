غوارديولا وزيدان وكيفو.. نجوم حصدوا لقب الدوري لاعبين ومدربين

بعد تتويجه مؤخرا بلقب الدوري الإيطالي مع إنتر ميلان، أصبح المدرب كريستيان كيفو مثالا ساطعا على التحول السريع والناجح من نجم كرة قدم إلى مدرب متوج في موسمه الأول 2025-2026.

ويبرهن النجاح السريع لكيفو في قيادة فريقه إلى منصة التتويج على حقيقة أن اللاعب الذي خبر سبل النجاح مع النادي غالبا ما يكون الأكثر كفاءة في استعادة مكانة فريقه السابق، وذلك بفضل لمسة فنية حاسمة لا تعرف التردد أو التدرج البطيء.

لم يحتج الدولي الروماني السابق لوقت طويل لتحقيق النجاح كمدرب مع "النيرازوري" ليسير على خطى الأساطير الذين حققوا ألقابا لاعبين ومدربين مع النادي ذاته.

إيطاليا: عودة القادة لمنصات التتويج

في الدوري الإيطالي، برز نموذجان لمدربين استعادا هيبة أنديتهما فور وصولهما:

كريستيان كيفو (إنتر ميلان): بعد تدرجه في تدريب فرق الفئات السنية، تولى قيادة الفريق الأول ليحقق لقب الدوري الإيطالي في موسمه الافتتاحي.

الدولي الروماني الذي كان صخرة دفاع إنتر المتوج معه بالدوري أعوام (2008، 2009، 2010)، نجح في إعادة "النيرازوري" لقمة "السيري آ" في أول موسم تدريبي.

أنطونيو كونتي (يوفنتوس): بعد أن توج كونتي بالدوري كلاعب في 5 مناسبات (1995، 1997، 1998، 2002، 2003)، تسلم قائد "البيانكونيري" السابق المهمة التدريبية في موسم 2011-2012.

واستطاع في موسمه التدريبي الأول إحراز اللقب دون تلقي أي خسارة، منهيا سنوات من الغياب عن المنصات.

إسبانيا: استنساخ النجاح

شهد الدوري الإسباني تحولات جذرية يقودها لاعبون سابقون تحولوا إلى عقول مدبرة:

بيب غوارديولا (برشلونة): في أول موسم له بالليغا (2008-2009)، قاد غوارديولا برشلونة لتحقيق لقب الدوري ضمن ثلاثية تاريخية. بيب الذي رفع لقب الدوري لاعبا في 6 مواسم خلال التسعينيات، نقل فلسفة النادي من الميدان كلاعب إلى مقاعد البدلاء كمدرب وبدقة متناهية.

زين الدين زيدان (ريال مدريد): في أول موسم كامل له مدربا، نجح زيدان في حسم لقب الدوري الإسباني في موسم 2016-2017 لصالح الملكي. "زيزو" الذي توج باللقب كلاعب عام 2003، أثبت قدرته على إدارة النجوم وتحقيق النتائج الفورية.

لويس إنريكي (برشلونة): استنسخ لويس إنريكي إنجاز تتويجه بالدوري كلاعب مع برشلونة عامي 1998 و1999، حيث توج مع الفريق الكتالوني بلقب الليغا مجددا كمدرب في موسم الثلاثية التاريخية 2014-2015.

ألمانيا وإنجلترا: الكفاءة القصوى والنتائج الفورية

هانزي فليك (بايرن ميونخ): لاعب وسط البافاري السابق المتوج بالدوري 4 مرات بين (1985-1990)، تولى القيادة في موسم 2019-2020. حقق اللقب في نهاية الموسم الأول له، محولا مسار الفريق نحو سداسية تاريخية.

كيني دالغليش (ليفربول): في عام 1986، حقق دالغليش إنجازا فريدا عندما توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في أول موسم له كمدرب ولاعب في آن واحد، مكررا إنجازاته كلاعب التي بلغت 6 ألقاب دوري إنجليزي.

لقب الدوري (لاعب/مدرب في الموسم الأول)

كريستيان كيفو (إنتر ميلان): لاعبا (2008، 2009، 2010). مدربا (2025-2026).

بيب غوارديولا (برشلونة): لاعبا (1991، 1992، 1993، 1994، 1998، 1999). مدربا (2008-2009).

أنطونيو كونتي (يوفنتوس): لاعبا (1995، 1997، 1998، 2002، 2003). مدربا (2011-2012).

هانزي فليك (بايرن ميونخ): لاعبا (1986، 1987، 1989، 1990). مدربا (2019-2020).

زين الدين زيدان (ريال مدريد): لاعبا (2003). مدربا (2016-2017).

دييغو سيميوني (أتلتيكو مدريد): لاعبا (1996). مدربا (2013-2014).