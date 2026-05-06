8 ألقاب وقصة صمود ملهمة.. غروس تصل لمحطتها الأخيرة مع بايرن ميونخ

تستعد مالا غروس حارسة مرمى بايرن ميونخ لكرة القدم النسائية، التي واصلت مشوارها الاحترافي بعد التعافي من السرطان، للرحيل عن النادي البافاري بنهاية الموسم الجاري.

وأصيبت غروس (24 عاماً) بورم خبيث في اللوزتين، وخضعت لعملية جراحية في ديسمبر/ كانون الأول 2024، وعادت إلى الملاعب خلال مواجهة أولمبيك ليون الفرنسي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا في مارس/ آذار 2025.

وتتنافس غروس على المشاركة في التشكيل الأساسي هذا الموسم مع زميلتها إينا محمودوفيتش، التي شاركت في الخسارة أمام برشلونة في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخاضت غروس آخر مباراة بقميص بايرن في الفوز على فيردر بريمن في الدوري الألماني الأسبوع الماضي، وسيكرمها النادي في مباراته الأخيرة هذا الموسم ضد آينتراخت فرانكفورت، السبت المقبل.

وفي وقت سابق اليوم، قالت بيانكا ريش، مديرة كرة القدم النسائية في بايرن، ضمن بيان رسمي: "انضمت إلينا مالا لاعبة شابة قادمة من بوخوم في 2019، وشقت طريقها إلى الفريق الأول بفضل عزيمتها والتزامها، لتصبح حارسة المرمى الأولى".

وأضافت: "لقد تأثرنا جميعا بمرضها الخطير، ولكنها واصلت مشوارها بشجاعة وقوة وروح إيجابية، لتكون قدوة للآخرين".

وفازت غروس بقميص بايرن بلقب الدوري الألماني خمس مرات، وكأس ألمانيا مرة، وكأس السوبر الألماني مرتين.

وقالت الحارسة: "طريقي لم يكن سهلاً، تطلب مني الكثير، ولكن استفدت بالمزيد في أوقات أخرى، وأتطلع الآن إلى المستقبل بصحة جيدة، وفخورة بما حققته في الماضي".