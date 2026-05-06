بعد تهديد الحكام.. عقوبات قاسية على جيرارد بيكيه ونادي أندورا

تعرض جيرارد بيكيه، مالك نادي أندورا الناشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني ،للإيقاف ست مباريات بسبب أفعال عنف تجاه الحكام.

وانفعل بيكيه على الحكم بعد خسارة أندورا أمام ألباسيتي بنتيجة صفر / 1، يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن بيكيه مدافع برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق الذي اشترى نادي أندورا في 2018، احتك لفظيا بالحكام عن قرب بين شوطي المباراة وبعد نهايتها.

ونقل اتحاد الكرة الإسباني إن بيكيه قال لحكم المباراة "نحن هنا في أندورا نتسم بالتحضر، ولكن في بلد آخر، كنت ستتعرض للضرب المبرح".

وبخلاف الإيقاف ست مباريات وتغريمه ماليا، تقرر أيضا إيقاف بيكيه لمدة شهرين بسبب تصرفات مشينة وعلنية تتنافى مع أخلاقيات الرياضة.

كما تقرر أيضا إغلاق المقصورة الرئيسية ومقاعد كبار الزوار لمباراتين بخلاف العقوبات المفروضة على بيكيه ومسؤولين آخرين.

واعترض نادي أندورا في بيان رسمي على هذه القرارات، ولوح باتخاذ إجراءات قانونية.

ويحتل أندورا المركز العاشر في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني قبل أربع جولات على انتهاء الموسم الجاري.