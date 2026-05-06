لم يسبق له التتويج.. نموذج إحصائي يتوقع المنتخب الفائز بمونديال عام 2026

فجر توقع جديد صادر عن إحدى كبرى المؤسسات الاستثمارية العالمية مفاجأة كبيرة بعدما رجح تتويج منتخب أوروبي لم يسبق له الفوز بكأس العالم، بلقب النسخة القادمة التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأشار النموذج الإحصائي التابع لبنك الاستثمار "بانمور ليبيروم" إلى أن منتخب هولندا سيكون بطل النسخة القادمة، ليحقق بذلك لقبه الأول التاريخي بعد ثلاث محاولات سابقة وصلت فيها "الطواحين" إلى النهائي دون تتويج.

المنتخب الفائز بمونديال 2026

وتكتسب هذه التوقعات مصداقية استثنائية على اعتبار أن النموذج الذي وضعه الخبير الإستراتيجي جواكيم كليمنت نجح بدقة في توقع هوية البطل في النسخ الثلاث الماضية (ألمانيا 2014، فرنسا 2018، والأرجنتين 2022).

ويعتمد النموذج في حساباته على بيانات غير تقليدية بعيدة عن الأداء الفني المباشر، مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي، التعداد السكاني، تصنيف الفيفا، بالإضافة إلى عامل المناخ وأفضلية الأرض، مع هامش عشوائي كبير يتناسب مع طبيعة كرة القدم.

وبحسب المحاكاة الرقمية، فإن مونديال 2026 سيشهد نهائيا أوروبيا خالصا وغير مسبوق يجمع بين هولندا والبرتغال، وهما منتخبان لم يسبق لهما التتويج بكأس العالم، مرجحا حصد "الطواحين" للقب.

مفاجآت أخرى

وإلى جانب تنبؤاته للبطل، توقع النموذج بعض المفاجآت المدوية في المونديال للمنتخبات الكبرى أبرزها:

خروج منتخب الأرجنتين – حامل اللقب – من ربع النهائي أمام البرتغال، في مواجهة وصفها بصراع "النجوم المتقدمين في السن" (ميسي ورونالدو)، حيث رجحت المحاكاة كفة البرتغال نظرا لقوة تشكيلتها.

سقوط تاريخي لمنتخب البرازيل أمام اليابان في دور الـ16.

مغادرة إسبانيا وإنجلترا من الدور نصف النهائي على يد طرفي النهائي (هولندا والبرتغال).

وبحسب التحليل، فإن طريق هولندا لمنصة التتويج سيمر عبر محطات صعبة، حيث تتجاوز في أدوارها الإقصائية كلا من المغرب، كندا، فرنسا، ثم إسبانيا، قبل أن تحسم اللقب في المباراة النهائية.

ويقر الخبير جواكيم كليمنت أن نموذجه يفسر نحو 55% من مسببات الأداء، بينما يظل الجزء المتبقي مرتبطا بعنصر الصدفة والمفاجآت التي تميز كرة القدم.

عقدة هولندا في كأس العالم

يذكر أن منتخب هولندا سبق له الوصول إلى المباراة النهائية لكأس العالم ثلاث مرات، دون أن يتمكن من كسر عقدة التتويج باللقب.

وفي أول مرتين بلغ فيهما النهائي، اصطدم الهولنديون بالدولة المضيفة، وخسروا النهائي الأول عام 1974 من ألمانيا، ثم تكرر السيناريو أمام الأرجنتين في النهائي الثاني عام 1978.

وبلغ منتخب هولندا النهائي للمرة الثالثة في مونديال جنوب أفريقيا 2010، وخسره أيضا، وهذه المرة من إسبانيا بهدف دون رد.

وبالإضافة إلى ذلك، احتل منتخب هولندا المركز الرابع في مونديال فرنسا 1998، والثالث في مونديال البرازيل 2014.