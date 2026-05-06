تذاكر المليوني دولار لمونديال 2026.. إنفانتينو يعد المشتري بـ"خدمة شخصية"

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو اليوم الأربعاء إن ارتفاع أسعار تذاكر المباريات والطلب الكبير عليها في سوق إعادة البيع بالولايات المتحدة يبرر أسعار تذاكر كأس العالم المقرر إقامتها الشهر المقبل.

وتلقى الفيفا 500 مليون طلب للحصول على تذاكر مباريات هذا الحدث الكبير، وذكرت تقارير إعلامية الشهر الماضي أن بعض تذاكر المباراة النهائية للبطولة، المقرر إقامتها في 19 يوليو/تموز في نيوجيرزي، معروضة للبيع بأكثر من مليوني دولار للتذكرة الواحدة.

وقال إنفانتينو في مؤتمر معهد ميلكن العالمي في لوس أنجليس اليوم: "إذا عرض بعض الأشخاص بعض تذاكر المباراة النهائية في سوق إعادة البيع الثانوية بمبلغ مليوني دولار، فهذا لا يعني أن سعر التذكرة مليوني دولار".

وأضاف: "ولا يعني هذا أن أحدا سيشتري هذه التذاكر. في الواقع، إذا اشترى أحدهم تذكرة بمليوني دولار، فسأحضر له شخصيا شطيرة هوت دوغ ومشروب كوكا لأضمن له تجربة رائعة".

وشهدت أسعار تذاكر كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ارتفاعا ملحوظا مقارنة بنسخة 2022 في قطر. وتتراوح أسعار تذاكر المباراة النهائية في يوليو/تموز بين 2030 و6370 دولاراً، وهو سعر أعلى بكثير من سعر تذاكر المباراة النهائية في الدوحة، التي تراوحت أسعارها بين 206 و1607 دولارات.

وتلقى الفيفا دعوات من عدة مجموعات لخفض أسعار التذاكر، بما في ذلك عشرات المشرعين الأمريكيين.

ونتيجة لردود الفعل السلبية على الأسعار، طرح الفيفا عددا محدودا من التذاكر بسعر 60 دولاراً، في الزوايا العليا من الملاعب، وهي محدودة العدد مقارنة بالفئات الأخرى.

وقال إنفانتينو: "نحن في أكثر سوق يشهد تطورا في الترفيه على مستوى العالم، لذلك علينا تطبيق أسعار السوق".

وأضاف: "يُسمح بإعادة بيع التذاكر في الولايات المتحدة. وإذا قمت ببيع التذاكر بسعر منخفض للغاية، فسيعاد بيعها بسعر أعلى بكثير".

وأكمل: "لدينا 25 بالمئة من تذاكر مباريات دور المجموعات التي يمكن شراؤها بأقل من 300 دولار. في الولايات المتحدة، لا يمكنك الذهاب لمشاهدة مباراة جامعية من مستوى معين بأقل من 300 دولار. وهذه هي كأس العالم".