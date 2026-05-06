بعد أزمة حراس المرمى.. إصابة جديدة تربك حسابات منتخب الجزائر قبل المونديال

كشف مدرب بوروسيا دورتموند الألماني أن الجزائري الدولي رامي بن سبعيني سيغيب عن آخر مباراتين لفريقه في الموسم الحالي بسبب إصابة في القدم.

وقال الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب الفريق خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "الأمور ليست على ما يرام بالنسبة لرامي، فهو لا يزال يتألم".

وغاب بن سبعيني بالفعل عن مباراة فريقه ضد بوروسيا مونشنغلادباخ التي خسرها بنتيجة صفر / 1 نهاية الأسبوع الماضي، بينما يستضيف دورتموند نظيره آينتراخت فرانكفورت يوم الجمعة، كما سيخرج لمواجهة فيردر بريمن يوم 16 مايو/أيار بنهاية الموسم.

وشرح كوفاتش قائلا: "شخصيا، لا أظن أنه سيكون جاهزا لمواجهة بريمن أيضا، وهذا يعني أن موسم البوندسليغا انتهى بالنسبة له".

وأرسل نيكو كوفاتش رسالة مطمئنة للجماهير الجزائرية بالقول إن الإصابة لن تحول دون مشاركته المونديالية وقال: "لن يغيب عن كأس العالم بالتأكيد".

ويأمل بن سبعيني في أن يلعب نهائيات كأس العالم في يونيو/حزيران ويوليو/تموز رفقة منتخب الجزائر.

بصم بن سبعيني على أداء متميز مع دورتموند حيث سجل 5 أهداف وصنع هدفين في الدوري الألماني هذا الموسم.

يُذكر أن بن سبعيني (31 عاما) انتقل إلى دورتموند في صيف عام 2023 بصفقة حرة، ويمتد عقده الحالي مع "أسود الفيستفاليا" حتى عام 2027.