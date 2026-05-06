غموض يلف جاهزية مبابي قبل الكلاسيكو ورحلة "سردينيا" تثير الغضب

مع اقتراب مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد يوم الأحد، والتي قد تحسم لقب الدوري الإسباني لصالح برشلونة، تبقى مشاركة كيليان مبابي في المباراة موضع تكهنات، وكان من المقرر أن يخضع المهاجم النجم لفحوصات طبية اليوم الأربعاء لتقييم لياقته البدنية، إلا أنها تأجلت إلى غد الخميس.

وسيضطر ريال مدريد للانتظار قليلا قبل السفر إلى ملعب كامب نو يوم الأحد لخوض الكلاسيكو المرتقب، والذي قد يحسم فيه لقب الدوري الإسباني لبرشلونة، ولا يزال هناك شك واحد يخيم على ريال مدريد، بشأن مدى جاهزية كيليان مبابي للمباراة.

وحتى إن شارك فلن يكون جاهزا بنسبة 100% نظرا لغيابه عن تدريبات الفريق كثيرا في الفترة الأخيرة بسبب الإصابات.

غموض يلف جاهزية مبابي

المهاجم الفرنسي، المصاب حاليا في ساقه اليسرى والذي يخضع للتعافي، كان من المقرر أن يخضع لفحص صباح الأربعاء في مقر التدريبات لتحديد مدى تعافيه.

وأرجأ النادي موعده، حيث سيخضع مبابي لفحص بالرنين المغناطيسي إلى غد الخميس، وفقا لصحيفة "آس" وإذاعة كادينا "سير"، وقد حصل على راحة منذ إصابته قبل 10 دقائق من نهاية مباراة ريال مدريد وريال بيتيس التي انتهت بالتعادل 1 / 1، وكان يتناوب بين التدريب والراحة، وقد شوهد بشكل ملحوظ في سردينيا بإيطاليا، في رحلة مصرح بها أثارت مع ذلك ضجة كبيرة.

ويتصدر برشلونة، برصيد 88 نقطة، ترتيب الدوري الإسباني بفارق مريح عن ريال مدريد الذي يمتلك 77 نقطة، وذلك قبل 4 جولات من نهاية موسم 2025-2026. وسيضمن الفوز لفريق هانسي فليك لقب الدوري الإسباني في نهاية الموسم.

أما ريال مدريد، الذي يدخل موسما آخر خاليا من الألقاب، فيأمل في تقديم أداء مميز على ملعب كامب نو. ويعتمد الفريق على تألق هدافه صاحب القميص رقم 10، الذي سجل 41 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم.