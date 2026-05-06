"المونديال مقابل الطاعة".. المكسيك تهدد نجومها بإقصاء تاريخي وأزمة "تولوكا" تفجر معسكر أغيري

هدد الاتحاد المكسيكي لكرة القدم باستبعاد لاعبي الأندية المحلية من تشكيلة مونديال الصيف المقبل الذي تستضيفه بلاده مشاركة مع الولايات المتحدة وكندا، إذا لم يلتحقوا بمعسكر إعدادي ينطلق في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

وفي تطور غريب في استعدادات المكسيك لكأس العالم، قبل خمسة أسابيع فقط من مباراتها الافتتاحية، قال الاتحاد إن اللاعبين الذين يتغيبون عن التجمع يواجهون خطر استبعادهم من المنافسة على مكان في التشكيلة.

الاتحاد المكسيكي يهدد نجومه بإقصاء تاريخي

وجاء في بيان للمنتخب الوطني "بناء على تعليمات الجهاز الفني، فإن أي لاعب لا يلتحق بمعسكر التدريب اليوم سيتم استبعاده من قائمة كأس العالم".

وبرز الخلاف هذا الأسبوع بعدما ألمح عدد من الدوليين إلى أنهم قد لا يتمكنون من الانضمام إلى المعسكر الذي يُقام خارج نافذة التوقف الدولي المحددة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ومن بين هؤلاء لاعبان يلعبان في صفوف تولوكا المقرر أن يواجه لوس أنجليس إف سي الأمريكي في وقت لاحق الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال الكونكاكاف.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة قبل نصف ساعة من الموعد الرسمي لبدء التجمع الاستعدادي للمنتخب بقيادة المدرب خافيير أغيري.

وأثار غياب لاعبي تولوكا، أليكسيس فيغا وخيسوس غاياردو، غضب نادي تشيفاس دي غوادالاخارا الذي كان قد سمح في البداية لخمسة لاعبين دوليين بالالتحاق بالمنتخب رغم استعداده حاليا لخوض إياب ربع نهائي الدوري المحلي ضد تيغريس.

وعمد رئيس النادي أماوري فيرغارا لاحقا إلى إعادة استدعاء لاعبي المنتخب راؤول رانغيل ولويس رومو وبراين غوتييريس وروبرتو ألفارادو وأرماندو غونزاليس.

واستدعى أغيري 20 لاعبا يلعبون في الدوري المحلي للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي يُقام في مركز الأداء العالي التابع للاتحاد المكسيكي في مكسيكو سيتي.

واتفقت الأندية في فبراير/شباط على السماح للاعبين بالالتحاق بالمنتخب بعد ختام الموسم المنتظم محليا وبعد مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال الكونكاكاف.

غير أن تقارير في المكسيك أفادت بأن ثنائي تولوكا غاياردو وفيغا، وكلاهما ضمن قائمة أغيري، خاضا التدريبات مع فريقهما الثلاثاء.

وذكرت التقارير أن مدرب تولوكا أنتونيو محمد يعتزم إشراكهما في مباراة الإياب من نصف نهائي دوري أبطال الكونكاكاف في وقت لاحق الأربعاء.

وقال فيرغارا عبر منصة إكس إن "الاتفاقات تكون صالحة فقط عندما يحترمها جميع الأطراف".

ويأتي معسكر المكسيك الإعدادي قبل مباريات ودية ضد غانا (22 مايو/أيار) وأستراليا (30 مايو/أيار) وصربيا (4 يونيو/حزيران).

وتفتتح المكسيك مشوارها في كأس العالم على ملعب أزتيكا في 11 يونيو/حزيران ضمن المجموعة الأولى بمواجهة جنوب أفريقيا.