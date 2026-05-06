شاهد.. الزمالك يهزم سموحة ويقترب من حسم لقب الدوري المصري

فاز فريق الزمالك على مضيفه سموحة (1-0) ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، مساء الثلاثاء.

وسجل الفلسطيني عدي الدباغ هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62، ليقرب فريقه بشكل كبير من حسم لقب الدوري، إذ يحتاج فقط للتعادل في مباراته المقبلة ضد سيراميكا كليوباترا بالجولة الأخيرة من أجل التتويج بالبطولة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 53 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، و3 نقاط عن الأهلي الثالث، أما سموحة فلديه 31 نقطة في المركز السابع والأخير بمجموعة التتويج.

وقدم الزمالك شوط أول متواضع فنيا، لم يظهر فيه بخطورة كبيرة على مرمى سموحة رغم حاجته للفوز أكثر من منافسه.

وأهدر النيجيري صامويل أمادي مهاجم سموحة فرصة هدف محقق في الدقيقة الثامنة بعد هجمة سريعة، وجملة مشتركة مع حسام أشرف، لكن أمادي سدد أرضية بجوار القائم.

وافتقد الزمالك القدرة على بناء اللعب بشكل سليم، الأمر الذي استغله سموحة بشكل أفضل ليفرض سيطرته في الدقائق الأولى.

وجاءت أول محاولة للزمالك تحمل رائحة الخطورة في الدقيقة 29 من تسديدة محمد شحاتة التي تصدى لها أحمد ميهوب حارس سموحة على مرتين.

وتهيأت كرة خطيرة من عرضية داخل منطقة جزاء سموحة، لكن مهاجم الزمالك ناصر منسي تعامل معها بشكل سيء، ليرسل الكرة عرضية دون متابعة.

ومع بداية الشوط الثاني شارك البرازيلي خوان بيزيرا بديلا لناصر منسي من أجل تنشيط الهجوم.

كما شارك الأنغولي شيكو بانزا على حساب أحمد فتوح، ولعب محمود حمدي الونش بدلا من محمد إبراهيم.

وفي الدقيقة 62 أرسل بيزيرا عرضية متقنة إلى رأس الدباغ الذي سجل الهدف الأول للزمالك.

وبعد صناعته الهدف بخمس دقائق، خرج بيزيرا مصابا ليشارك محمد السيد بديلا له.

وحاول سموحة الضغط لتعديل النتيجة، لكن الزمالك بدأ في تنظيم صفوفه بشكل أفضل ليمنع هجمات منافسه مبكرا.

وكاد خطأ مدافع الزمالك محمود حمدي "الونش" أن يكلف فريقه كثيرا بعدما أعاد كرة قصيرة لحارسه مهدي سليمان في الدقيقة 72، لكن الأخير أبعد الكرة.

وشارك أحمد ربيع لاعب خط الوسط على حساب آدم كايد بصفوف الزمالك في الدقيقة 84.

ومرت الدقائق الأخيرة صعبة على الزمالك الذي تراجع لاعبوه للدفاع وأبعدوا عدة محاولات خطيرة، كذلك أنقذ مهدي سليمان فرصة خطيرة، من تسديدة البديل أحمد علي ليحافظ على تقدم الزمالك.