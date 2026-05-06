كيسيه وغالينو وعفيف يتصدرون سباق الأفضل في دوري أبطال آسيا للنخبة

يتنافس 10 لاعبين لنيل جائزة اللاعب الأفضل في النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، التي اختُتمت مؤخرا بتتويج الأهلي السعودي باللقب للمرة الثانية على التوالي.

برزت المواهب الفردية بشكل لافت على مدار الموسم، ليصبح القرار الآن بيد الجماهير لاختيار اللاعب المفضل في الموسم برعاية الهيئة السعودية للسياحة من خلال قائمة المرشحين التي تضم نخبة من النجوم.

أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا

ويأتي في مقدمة المرشحين الإيفواري فرانك كيسيه، القلب النابض لفريق الأهلي، الذي شارك أساسيا في 9 مباريات من أصل 12 وسجل 3 أهداف، كان أبرزها هدف التعادل في دور الثمانية أمام جوهور دار التعظيم، بالإضافة إلى تمريرته الحاسمة في المباراة النهائية التي مهدت لطريق الفوز، ليصبح ضمن القلائل الذين ساهموا تهديفيا في نهائيين متتاليين.

كما برز زميله البرازيلي غالينو الذي ساهم بـ 6 أهداف، منها هدفه الصاروخي في نصف النهائي أمام فيسيل كوبي الذي قلب موازين المباراة لصالح فريقه قبل التألق في النهائي أمام ماتشيدا زيلفيا.

ومن جانب وصيف البطل، ظهر يوكي سوما كقوة دافعة لفريق ماتشيدا زيلفيا بتسجيله 4 أهداف وصناعة هدف، خاصة بعد عودته من الإصابة وتسجيل هدف الفوز في نصف النهائي، فيما شكل الحارس كوسي تاني جدارا صلبا بتصديه لـ 35 تسديدة وحفاظه على نظافة شباكه في 7 مباريات، منها 4 مباريات متتالية منذ دور الـ 16.

وفي صفوف نادي السد القطري، تألق الإسباني رافاييل موخيكا الذي تُوّج هدافا للبطولة برصيد 8 أهداف وتمريرتين حاسمتين، شملت ثلاثية في دور المجموعات وأهدافا حاسمة أمام الهلال وفيسيل كوبي، بينما كان زميله أكرم عفيف مؤثرا بصناعته لـ 5 أهداف وتسجيله ركلة الترجيح التي حسمت الفوز أمام الهلال.

كما ضمت القائمة يوشينوري موتو، من فيسيل كوبي، والذي سجل 4 أهداف حاسمة، منها هدف التعادل الدرامي أمام السد، والبرازيلي غيليرمي بالا الذي قاد شباب الأهلي للمربع الذهبي بمساهمته في 6 أهداف، وماركوس غيليرمي الذي سجل 3 أهداف في 5 مباريات مع جوهور دار التعظيم، والحارس الفلبيني نيل إيثريدغ الذي قدم أداء بطوليا مع بوريرام يونايتد بتصديه لـ 30 كرة والحفاظ على نظافة شباكه في 5 مباريات.

ويستمر التصويت لاختيار الأفضل حتى يوم الأحد 10 مايو/أيار، حسبما ذكر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي اليوم الأربعاء.