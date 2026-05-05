ليست مزحة.. شاهد مباريات المونديال واربح 50 ألف دولار

Soccer Football - FIFA World Cup - Inter-Confederation Playoffs - Final - Iraq v Bolivia - Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico - March 31, 2026 Iraq's Ibrahim Bayesh takes photograph with fans and celebrates after qualifying for FIFA World Cup REUTERS/Daniel Becerril
جماهير شغوفة بمباريات كرة القدم خلال لقاء الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026 بين منتخبي العراق وبوليفيا (رويترز)
Published On 5/5/2026

 انسوا المكاتب الفاخرة، فأفضل وظيفة في الولايات المتحدة هذا الصيف ستمنح شخصا واحدا 50 ألف دولار مقابل مشاهدة جميع مباريات كأس العالم لكرة القدم، وعددها 104.

وتعاونت فوكس سبورتس مع موقع التوظيف (إنديد) للبحث عن "كبير مشجعي كأس العالم"، في وظيفة يصفها الطرفان بأنها الأمتع في سوق العمل الصيفي. وسيتابع الفائز بالوظيفة كل المباريات من داخل مكعب زجاجي أُعد خصيصا في قلب ميدان تايمز سكوير بمدينة نيويورك.

وسيُطلب من المشجع المختار مشاهدة كل دقيقة من المباريات عبر قناة (فوكس وان)، الناقل الرسمي لكأس العالم 2026، إلى جانب صناعة محتوى ومشاركته على منصات التواصل الاجتماعي، ليحول كل مباراة إلى فعالية مشاهدة حية تستقطب آلاف السياح والمارة.

وقالت الشركتان في بيان "قد تكون هذه أفضل وظيفة صيفية في السوق، لكنها مخصصة لمشجع واحد فقط مستعد لتجربة فريدة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر".

ويمكن للراغبين التقدم عبر موقع (إنديد)، على أن يُكشف عن الفائز في السادس من يونيو حزيران خلال بث قناة فوكس لمباراة في دوري البيسبول الأمريكي بين بوسطن رد سوكس ونيويورك يانكيز.

وتُقام النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم، بمشاركة 48 منتخبا، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حزيران إلى 19 يوليو تموز.

المصدر: رويترز
