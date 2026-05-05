بينهم منتخب إفريقي.. تيري هنري يتوقع بطل مونديال 2026

أعرب النجم الفرنسي السابق تييري هنري الفائز مع فرنسا بلقبي كأس العالم 1998 وأمم أوروبا 2000 عن تفاؤله بشأن فرص منتخب بلاده للفوز بلقب كأس العالم 2026 الصيف المقبل.

وقال هنري في مقابلة مع صحيفة ماركا (Marca) الإسبانية: "أتوقع أن يقدم منتخب فرنسا أداء مميزا، ويبقى من ضمن المرشحين البارزين للفوز باللقب".

وأضاف: "يجب احترام منتخب الأرجنتين حامل اللقب، لأنه يبقى فريقا قويا للغاية ويضم بين صفوفه ليونيل ميسي".

وأشار: "منتخب فرنسا لديه قوام جيد، ووصل للنهائي في آخر نسختين لكأس العالم، وهناك إسبانيا أيضا، التي يعجبني حفاظها على أسلوبها الممتع مهما تغير قوام لاعبيها، فهو فريق من الصعب أن تكسر استحواذه".

وواصل هنري: "ما حققته فرنسا في كأس العالم إنجاز رائع، لقد وصلنا للنهائي أربع مرات في آخر سبع نسخ، إنه أمر مذهل، لذا أنا متفائل للغاية".

منتخب إفريقي بين المرشحين

وأكد تييري هنري أن قائمة المرشحين للتتويج بكأس العالم لا تضم هذه المنتخبات الثلاثة فقط.

واصل: "أنا معجب بخط وسط منتخب البرتغال الذي يضم فيتينيا وجواو نيفيز وبرونو فرنانديز وبرناردو سيلفا ولاعبين آخرين مميزين في الخطوط الخلفية مثل نونو مينديس".

وشدد على أهمية ودور نجم النصر السعودي رونالدو حيث قال: "وفي الهجوم يتواجد كريستيانو رونالدو، فهو نجم جدير بالاحترام".

ولا تبدو خريطة المرشحين لكأس العالم المقبلة حكرا على القوى التقليدية وحدها، بل تمتد لتشمل منتخبات قادرة على قلب الموازين، سواء بفضل جيل ذهبي صاعد أو منظومة جماعية متماسكة.

وبين هذه الأسماء، يبرز منتخب السنغال كأحد أبرز ممثلي القارة الإفريقية القادرين على دخول دائرة المنافسة بحسب هنري الذي قال: "هناك فرق أخرى مميزة مثل إنجلترا والبرازيل والنرويج والسنغال، ومنتخب ألمانيا بجيله الجديد".

وختم هنري تصريحاته: "المفاجآت ستكون عديدة، فهي واردة في كأس العالم، وستكون مرتبطة بعوامل أخرى مثل الإصابات والقرعة وجدول المباريات".

وتقام منافسات كأس العالم خلال الفترة بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.