بسبب نجوم السيتي.. عقوبة صارمة ضد مشجع سبعيني في البريميرليغ

قال نادي مانشستر سيتي في بيان إن لاعبه أنطوان سيمينيو تعرض لإهانات عنصرية أمس الاثنين خلال مباراة انتهت بالتعادل 3-3 مع مضيفه إيفرتون، كما تعرض زميله مارك جاي لإساءات على مواقع التواصل الاجتماعي عقب اللقاء.

وفي بيان منفصل، أعلن نادي إيفرتون أن شرطة مرسيسايد ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 71 عاما "بشبهة ارتكاب جريمة إخلال بالنظام العام ذات طابع عنصري" وذلك بعد بلاغات من مشجعين ومشرفين بشأن إساءات عنصرية وُجهت إلى لاعب من الفريق المنافس.

وقال إيفرتون "تم الإفراج عن الرجل بكفالة مشروطة، شملت منعه من الاقتراب لمسافة ميل واحد من أي ملعب رياضي محدد، وذلك لمدة تصل إلى أربع ساعات قبل انطلاق المباريات، وأثناء إقامتها، وحتى أربع ساعات بعد صفارة النهاية".

ورحب مانشستر سيتي بالاستجابة السريعة من جانب إيفرتون والشرطة في تحديد هوية المشتبه به، كما أدان الإساءات المنفصلة التي استهدفت جاي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان جاي عاش لحظة صعبة خلال المباراة، بعدما أدى تمريره الخاطئ إلى الحارس جانلويجي دوناروما إلى استغلال لاعب إيفرتون تيرنو باري للكرة وتسجيل هدف التعادل في الشوط الثاني.

وقال مانشستر سيتي في بيانه "نشعر بخيبة أمل كبيرة بعد علمنا بأن مارك جاي تعرض لسلسلة من المنشورات العنصرية البغيضة على وسائل التواصل الاجتماعي الليلة الماضية".

وأضاف "سنواصل تقديم دعمنا الكامل لكل من أنطوان ومارك، ولن نقبل أبدا بأي شكل من أشكال التمييز في لعبتنا".

وبهذا التعادل، يتأخر مانشستر سيتي بخمس نقاط عن المتصدر أرسنال، رغم أن فريق المدرب بيب جوارديولا لا تزال لديه مباراة مؤجلة.