بالفيديو.. دوكو ينقذ مانشستر سيتي بتعادل درامي في معقل إيفرتون

فرط مانشستر سيتي في نقطتين ثمينتين وسط المنافسة الشرسة مع أرسنال على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكنه نجا من خسارة وشيكة خارج أرضه بالتعادل (3-3) مع إيفرتون، مساء الإثنين، في ختام منافسات الجولة 35 من المسابقة.

تقدم مانشستر سيتي في الشوط الأول بهدف سجله البلجيكي غيريمي دوكو في الدقيقة 43.

ورد أصحاب الأرض بثلاثية في الشوط الثاني، سجلها ثيرنو باري "هدفين" وجاك أوبراين في الدقائق 68 و73 و81.

لكن مانشستر سيتي قلص الفارق بهدف ثان سجله إرلينغ هالاند في الدقيقة 83.

وفي الدقيقة 97، سجل دوكو الهدف الثاني له والثالث لفريقه، لينجو مانشستر سيتي من الخسارة السادسة له هذا الموسم قبل ثوان من إطلاق صافرة النهاية.

بهذه النتيجة يرفع مانشستر سيتي رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني، ليتسع الفارق إلى خمس نقاط مع أرسنال متصدر الترتيب، ولكن فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا له مباراة مؤجلة بخلاف آخر ثلاث جولات من المسابقة.

في المقابل، فرط إيفرتون في فوز يتجاوز به خسارتين متتاليتين، ليبقى رصيده 48 نقطة في المركز العاشر، ويواصل كفاحه لانتزاع إحدى البطاقات المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل، حيث تفصله ثلاث نقاط فقط عن المركز السابع، آخر المقاعد.