العلاج بدلا من الجراحة.. خطة إسبانية لاستعادة لامين جمال قبل صدام السعودية وأوروغواي

في خطوة متقدمة نحو تعافيه، عاد النجم الشاب لامين جمال للركض على أرض الملعب في مقر تدريبات نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم.

ويخضع جمال لبرنامج تأهيلي مكثف بعد تعرضه لتمزق عضلي في أبريل/نيسان الماضي، فيما يأمل لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، في أن يلعب الجناح الشاب دورا محوريا في كأس العالم 2026.

وبحسب محطة (كادينا سير) الإذاعية الإسبانية، عاد جمال إلى التدريبات على أرض الملعب في إطار تعافيه من الإصابة في برشلونة، مضيفة أنه بدأ القيام بتدريبات فردية على أرض الملعب في مجمع تدريب النادي، بعد أن كان يتدرب في صالة الألعاب الرياضية خلال المراحل الأولى من عملية التأهيل.

وكان جمال تعرض لتمزق جزئي في عضلة الفخذ ذات الرأسين في ساقه اليسرى في 22 أبريل/نيسان الماضي.

العلاج بدلا من الجراحة

واختار برشلونة اتباع خطة علاجية تحفظية بدلا من الخضوع لجراحة، حيث يغيب جمال عن الفريق الكتالوني في مبارياته المتبقية بالدوري الإسباني هذا الموسم، ومع ذلك، فإن عودته للتدريبات الميدانية منحت اللاعب ومنتخب بلاده دفعة معنوية كبيرة مع استمرار الاستعدادات للنسخة المقبلة من كأس العالم.

وأوضح دي لا فوينتي أن جمال لا يزال جزءا مهما من خطط منتخب إسبانيا إذا حصل على الموافقة الطبية في الوقت المناسب للبطولة.

يُشار إلى أن المنتخب الإسباني، الذي يحلم بالتتويج بكأس العالم للمرة الثانية بعد نسخة عام 2010 بجنوب أفريقيا، يلعب في المجموعة الثامنة بمرحلة المجموعات للمونديال، الذي يُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا هذا الصيف، برفقة منتخبات السعودية والرأس الأخضر (كاب فيردي) وأوروغواي.