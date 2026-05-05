"لم يعد الأمر بأيدينا".. اعتراف غوارديولا الصريح بعد تعادل السيتي مع إيفرتون

اعترف مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا بأن فريقه فقد السيطرة في السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب التعادل 3-3 في مباراة مثيرة أمام مضيفه إيفرتون أمس الاثنين.

وقال غوارديولا: "لم يعد الأمر بأيدينا الآن، كان كذلك قبل مباراة إيفرتون، لكنه لم يعد كذلك الآن".

وأضاف: "أمامنا أربع مباريات (متبقية) في الدوري قبل نهاية الموسم. ستكون جميعها متشابهة إلى حد كبير وسنرى ما سيحدث".

وكان لدى سيتي فرصة للتساوي مع أرسنال المتصدر في عدد النقاط، إذا فاز على إيفرتون أمس، ثم في مواجهة برنتفورد يوم السبت.

وبدلا من ذلك، بات الفريق متأخرا بخمس نقاط، ولديه مباراة مؤجلة، ويحتاج الآن إلى تعثر أرسنال.

اعتراف غوارديولا

ويرى غوارديولا أن فريقه نجح في الخروج بنقطة من المباراة بدلا من خسارة النقاط الثلاث على ملعب هيل ديكنسون.

وقال الإسباني: "هذا (التعادل) أفضل من الخسارة. كنا نفضل الفوز. نحن نلعب من أجل ذلك وأظهرنا للتو هويتنا كفريق. حاولنا كل شيء. كان اللاعبون يقاتلون بشراسة في المباراة".

وأحرز الجناح البلجيكي جيريمي دوكو هدف التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع مسجلا هدفه الثاني في المباراة. وشارك البلجيكي شعور مدربه بالإحباط، وأكد أن سيتي لم يفقد الأمل مع تبقي أربع مباريات في الدوري.

وقال دوكو: "الأمر مؤلم حقا، لكن لا يزال هناك الكثير من المباريات المتبقية ويمكن أن يحدث أي شيء. سنواصل القتال. نحن مدينون بذلك لأنفسنا ولجماهيرنا".

وشوهد مهاجم سيتي إيرلينغ هالاند، الذي سجل هدفا في الدقيقة 83، وهو يصافح زملاءه بعد صفارة النهاية ويقول: "ما زلنا في المنافسة".

وبعد مباراة السبت أمام برنتفورد، سيلعب سيتي ضد كريستال بالاس وبورنموث وأستون فيلا في آخر ثلاث مباريات بالدوري.

وفي المقابل، يتمتع أرسنال بجدول مباريات أسهل بكثير، نظريا على الأقل، إذ سيواجه وست هام يونايتد المهدد بالهبوط، وبيرنلي الذي هبط بالفعل، وكريستال بالاس.

وعلى الرغم من أن آمال سيتي في الفوز بالدوري تعرضت لضربة قوية بعد المباراة، فإنه لا يزال ينافس على تحقيق الثلاثية المحلية، بعد أن فاز على أرسنال ليتوج بكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة في مارس/آذار الماضي، وسيواجه تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 16 مايو/أيار المقبل.