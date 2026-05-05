"صفعة على الوجه".. نيمار يشعل سانتوس بصدام عنيف في التدريبات

فجّر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب سانتوس موجة جديدة من الجدل بعد تصرف وصف بالمشين ضد أحد زملائه في الفريق، خلال حصة تدريبية.

ونشب خلاف بين نيمار وروبينيو جونيور نجل النجم البرازيلي الأسبق روبينيو، خلال مران خصص للاعبين الذين لم يخوضوا المباراة السابقة، السبت الماضي، ضد بالميراس.

وغاب نيمار (33 عاما) وروبينيو جونيور عن مباراة الكلاسيكو ضد بالميراس في الدوري البرازيلي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

شجار بين نيمار ونجل روبينيو

وكشفت شبكة "جي غلوبو" البرازيلية تفاصيل الواقعة التي حدثت، الأحد الماضي، في مركز تدريب "الملك بيليه" التابع لسانتوس وفيها قام نيمار بعرقلة روبينيو جونيور، لتتطور الأمور بينهما إلى مشادة.

وفي التفاصيل انزعج نيمار وشعر بعدم الاحترام بعدما راوغه اللاعب الشاب، وطلب منه عدم تكرارها، بعدها دخل اللاعبان في نقاش حاد عقب قيام نيمار بتوبيخ روبينيو جونيور (18 عاما)، ثم تطور الأمر إلى تدافع بالأيدي.

وذهب نيمار إلى أبعد من ذلك، حيث أفاد أحد الشهود للصحيفة ذاتها أن نيمار وجه صفعة على وجه اللاعب الشاب.

ورفض سانتوس التعليق على هذه الحادثة، بينما أكد وكيل روبينيو أنه لن يقدم أي تصريح للصحيفة، أما الفريق الإعلامي الخاص بنيمار فشدد على أنه "ليس لديه علم بالموضوع".

وأكدت "جي غلوبو" أن نيمار تحدث مع روبينيو جونيور داخل مركز التدريب في وقت لاحق، واعتذر له عن تصرفه الانفعالي، لتنتهي الأزمة سريعا واصفة العلاقة بينهما بأنها "كالأب الروحي وتلميذه".

أزمة جديدة

وحظيت الواقعة باهتمام كبير في وسائل الإعلام الأوروبية التي سلطت الضوء على تصرف نيمار، الذي يحلم بالمشاركة مع منتخب البرازيل في نهائيات كأس العالم القادمة.

وعلقت صحيفة "ماركا" على الواقعة بالقول "سوء تفاهم في مركز تدريب سانتوس"، أما صحيفة "آس" فقالت "نيمار يفقد أعصابه".

ووصفت صحيفة "سبورت" الإسبانية تصرف نيمار بأنه "هفوة أخرى" من اللاعب.

وفي فرنسا سلطت صحيفة "لو باريزيان" الضوء على الواقعة، مشيرة إلى أن نيمار تصرف "بعنف" بعد أن شعر بالانزعاج من مراوغة تعرض لها أثناء التدريب.

ويحتل سانتوس المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 15 نقطة جمعها من 14 مباراة، فيما يتصدر بالميراس اللائحة بـ33 نقطة، بفارق 6 نقاط عن فلامنغو الثاني الذي لعب مباراة أقل.