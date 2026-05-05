لا يُقارَن بميسي ورونالدينيو.. مدرب رونالدو السابق يقلل من مكانته الكروية

يواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو موجة من الانتقادات في الدوري السعودي، عقب خسارة فريقه النصر أمام القادسية بنتيجة 3-1، في مباراة أنهت سلسلة انتصارات استمرت 16 مواجهة متتالية.

وجاء أداء رونالدو في اللقاء متواضعا، حيث لم يترك بصمة واضحة على مجريات اللعب، واكتفى بمحاولة واحدة اصطدمت بالعارضة، في مباراة وُصفت بأنها من أقل مبارياته تأثيرا هذا الموسم.

جدل متجدد حول مكانة رونالدو

وأعاد مدربه السابق، البرازيلي لويس فيليبي سكولاري، فتح النقاش حول مكانة رونالدو التاريخية، بعدما قال إنه لا يضعه في مستوى الأرجنتيني ليونيل ميسي أو البرازيلي رونالدينيو، رغم إشادته بعقليته الاحترافية وانضباطه الكبير.

ويأتي هذا الجدل في وقت يواصل فيه رونالدو الاعتماد على أرقامه التهديفية للرد على الانتقادات، مع احتدام المنافسة في المراحل الأخيرة من الموسم.

وسجل رونالدو 27 هدفا in 33 مباراة بمختلف المسابقات، بينها 25 هدفا في الدوري، ليظل ضمن قائمة هدافي البطولة.

لكن هذه الأرقام لم تُنهِ الجدل الدائر حول تأثيره داخل الملعب، إذ تتركز الانتقادات على دوره في المباريات الكبرى ومدى مساهمته في اللعب الجماعي، وليس فقط في تسجيل الأهداف.

ويواصل رونالدو، البالغ من العمر 41 عاما، سعيه لتحقيق هدفين رئيسيين في المرحلة المقبلة: الاستعداد لنهائيات كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والوصول إلى الهدف التاريخي المتمثل في تسجيل 1000 هدف في مسيرته الاحترافية، إذ يملك حاليا 971 هدفا.