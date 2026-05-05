بين تشافي وألونسو وفابريغاس.. صراع "العقول الإسبانية" يشعل سباق تدريب تشيلسي

يدرس نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم تعيين مدرب برشلونة الإسباني السابق تشافي هيرنانديز مديرا فنيا للفريق اللندني، حسبما أفادت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء.

وتعيد إدارة تشيلسي تقييم توجهاتها بعد إقالة المدرب ليام روزينيور، حيث يتولى كالوم مكفارلين حاليا قيادة الفريق الأول مؤقتا.

ويجري تشيلسي مراجعة شاملة لوضعه التدريبي بعد فترة روزينيور القصيرة، فعلى الرغم من الأداء القوي في كأس الاتحاد الإنجليزي، فإن الموسم بشكل عام كان مخيبا للآمال للغاية.

ووفقا لصحيفة إندبندنت (The Independent) البريطانية، يبحث مالكو النادي الآن عن مدير فني دائم يتمتع بالقدرة على قيادة الفريق نحو المرحلة التالية من المشروع، حيث يعتبر الحفاظ على الهوية الكروية التي تم تطويرها خلال السنوات الأربع الأولى من إدارة المجموعة الحالية أولوية قصوى.

بين تشافي وألونسو وفابريغاس

ويسود اعتقاد داخل قلعة (ستامفورد بريدج) بأنه قد تم إحراز تقدم في ترسيخ فلسفة تكتيكية واضحة في جميع أنحاء النادي، ويمتد هذا النهج الآن

من الفريق الأول وصولا إلى أكاديمية النادي، حيث ترغب الإدارة في أن يواصل المدرب القادم هذا المسار.

ويجري النظر في العديد من المرشحين البارزين في الوقت الذي يقيم فيه النادي خياراته، وأشار التقرير نفسه إلى أن تشافي بات مرشحا قويا لتولي تدريب الفريق، حيث ينظر إليه كمدرب تتوافق مبادئه مع أسلوب تشيلسي الهجومي القائم على الاستحواذ، والذي سعى النادي إلى ترسيخه.

وتراقب إدارة تشيلسي أسماء أخرى أيضا، حيث ارتبطت أسماء مدرب ريال مدريد الإسباني السابق تشابي ألونسو، ومدرب بورتو البرتغالي فرانشيسكو فاريولي، ومدرب كومو الإيطالي سيسك فابريغاس بالمنصب في إطار عملية البحث المستمرة.

ويعتبر تشافي (46 عاما) خيارا جذابا لإدارة تشيلسي، حيث قاد برشلونة للفوز بلقب الدوري الإسباني خلال فترة تدريبه التي امتدت لثلاث سنوات في (كامب نو) قبل رحيله عن النادي الكتالوني عام 2024.