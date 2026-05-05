برشلونة ينافس بايرن على ضم نجم نيوكاسل المتألق

يتنافس برشلونة الإسباني مع بايرن ميونيخ الألماني من أجل ضم لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي أنتوني غوردون خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقا لتقرير صحفي اليوم الثلاثاء.

ويُعتبر الجناح الإنجليزي مرشحا قويا للرحيل عن نيوكاسل في ظل اهتمام عدد من أندية الصفوة بالحصول على خدماته هذا الصيف.

برشلونة ينافس بايرن على ضم غوردون

وذكرت محطة راك 1 (RAC 1) الإذاعية أن غوردون (25 عاما) لفت أنظار مسؤولي برشلونة هذا الموسم بأدائه المميز، لا سيما في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف التقرير أن المدير الرياضي لبرشلونة البرتغالي ديكو يعطي حاليا أولوية لضم غوردون، الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز هذا الصيف، من أجل منح لاعب الفريق الكتالوني البرازيلي رافينيا فرصة لالتقاط الأنفاس.

ويُعتبر رافينيا حاليا الخيار الوحيد المتاح في مركز الجناح الأيسر لمدرب برشلونة الألماني هانسي فليك، لكن تعرض اللاعب لإصابتين في الفخذ تسببتا في تقليص مشاركاته مع الفريق إلى 31 مباراة فقط في جميع المسابقات هذا الموسم.

وتتمثل العقبة الرئيسية أمام برشلونة في سعيه لضم غوردون في سعره الباهظ، حيث أشارت تقارير إلى أن نيوكاسل يطلب 85 مليون يورو (نحو 92 مليون دولار) مقابل الاستغناء عن اللاعب، كما طلب أيضا من بايرن، الذي يراقب اللاعب هو الآخر، المبلغ نفسه.

كما يسعى البطل التاريخي للدوري الألماني لضم جناح قادر على توفير بديل حقيقي للكولومبي لويس دياز في الجبهة اليسرى.

وربما يضطر نيوكاسل لبيع أحد نجومه البارزين هذا الصيف بسبب لوائح اللعب المالي النظيف، وذلك بعد الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في السنوات الأخيرة.

ومن المرجح أن يحصل نيوكاسل على أعلى سعر ممكن لغوردون، ولكن هناك أيضا تكهنات حول رحيل سريع للألماني نيك فولتمياده، الذي لم يعد الخيار الأول لمدرب الفريق إيدي هاو.

إعلان

ويحتل نيوكاسل حاليا المركز الثالث عشر بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيغيب عن المشاركة في البطولات الأوروبية الموسم المقبل، وهو ما سيؤثر سلبا على موارده المالية.