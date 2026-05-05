عملاق أوروبي يقترب من خطف شقيق كفاراتسخيليا الأصغر

ذكر تقرير إعلامي، الثلاثاء، أن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يراقب تورنيكي كفاراتسخيليا (16 عاما) الشقيق الأصغر لنجم باريس سان جيرمان الفرنسي خفيتشا.

وذكر موقع النسخة الجورجية الرسمية من الصحيفة الرياضية الإيطالية الشهيرة "لا غازيتا ديلو سبورت" (La Gazzetta dello Sport) أن تورنيكي يلعب لأكاديمية دينامو تبليسي، ولكن اللاعب الذي خاض 6 مباريات دولية مع منتخب جورجيا تحت 17 عاما، اقترب من التصعيد للفريق الأول، حيث تدرب مع الفريق في الأيام القليلة الماضية.

في 2 مايو/أيار، حقق اللاعب المولود في تبليسي خطوة جديدة في مسيرته، بعدما انضم لأول مرة إلى قائمة الفريق الأول خلال مباراة في الدوري الممتاز أمام دينامو باتومي. وظل تورنيكي على مقاعد البدلاء طوال اللقاء، لكنها كانت تجربة أولى مهمة للاعب البالغ من العمر 16 عاما، وقد يحصل على فرص أكثر خلال الأشهر المقبلة.

يوفنتوس ونابولي حاولا ضمه

وقبل أيام قليلة، أفادت الصحافة الإيطالية أن ناديي يوفنتوس ونابولي يتنافسان على ضمه، كما أبدت أندية بلجيكية اهتمامها به.

ولكن يبدو أن هذه الأندية متأخرة خطوة. أو بالأحرى أكثر من خطوة. إذ أفاد موقع "لا غازيتا" أن تورنيكي سافر إلى ميونخ بعد ظهوره الأول مع الفريق الأول لنادي دينامو تبليسي، من أجل لقاء مسؤولي بايرن ميونخ.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الزيارة كانت بمثابة تواصل أولي، حيث قام اللاعب بجولة داخل مرافق النادي الألماني، الذي أبدى اهتماما جديا بالتعاقد معه.