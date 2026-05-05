مبابي يواجه غضب جماهير ريال مدريد.. عريضة مليونية تطالب برحيله واللاعب يرد

رد كيليان مبابي نجم ريال مدريد على موجة شديدة من انتقادات ضده، مؤكدا التزامه التام ببرنامج التعافي من إصابته الأخيرة.

ونفى ممثلو مبابي في بيان رسمي قيام اللاعب الفرنسي بأي مخالفة.

وقال البيان "الانتقادات ترتكز على مبالغات شديدة، ونؤكد أن برنامج التأهيل يتم تحت إشراف النادي، مما يؤكد على التزام مبابي الذي يبذل أقصى مجهود يوميا من أجل الفريق"

في المقابل، يعتقد مشجعو ريال مدريد أن مبابي يتعمد توفير جهده ليكون جاهزا مع منتخب فرنسا قبل خمسة أسابيع من كأس العالم.

وتعرض المهاجم الفرنسي الدولي لانتقادات في أوائل الموسم الجاري أثناء غيابه عن الملاعب بسبب إصابة في الركبة.

في تطور غير مسبوق، تصاعدت موجة الاحتجاجات ضد النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى مستويات قياسية، بعد إطلاق عريضة إلكترونية تطالب برحيله عن ريال مدريد، في مفارقة صادمة لنجم حقق 41 هدفًا في 41 مباراة هذا الموسم.

أطلق مشجعون مدريديون العريضة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مرفقة بهاشتاغ "مبابي إرحل" الذي انتشر بشكل واسع، وسرعان ما تجاوزت التوقيعات الهدف الأولي البالغ 50 ألف توقيع، لتصل إلى أكثر من مليون توقيع في وقت قياسي.

وتعكس هذه الحملة حالة من الغضب الجماهيري المتصاعد تجاه اللاعب الفرنسي، رغم أدائه الهجومي المميز منذ انضمامه للنادي الملكي قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر الصيف الماضي.

ويغيب مبابي عن مباريات فريقه مؤخرا بسبب إصابة في أوتار الركبة اليسرى، ليثير الشكوك حول جاهزيته للمباراة المرتقبة أمام برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.

وذكرت تقارير أن مبابي سافر إلى إيطاليا مع الممثلة إستر إكسبوسيتو الأسبوع الماضي، مما أثار انتقادات في وسائل الإعلام الإسبانية بأنه لا يتعامل بجدية أثناء فترة تأهيله، وتساءل الكثيرون أيضا حول سبب وجوده في إجازة قبل أيام من الكلاسيكو.

وبات ريال مدريد مهددا بموسم صفري بعد خروجه من بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، وتضاءلت فرصه في الفوز بلقب الدوري الإسباني حيث يتخلف بفارق 11 نقطة عن برشلونة قبل أربع جولات، وبإمكان الفريق الكتالوني حسم تتويجه رسميا يوم الأحد.

ولم يحسم ريال مدريد بعد مدى جاهزية مبابي للمشاركة في الكلاسيكو، بينما أشارت وسائل الإعلام الإسبانية إلى أن مبابي ذهب إلى مركز تدريب ريال مدريد في يوم راحة لمواصلة تعافيه.