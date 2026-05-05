"غلاكتيكوس" من نوع آخر.. الظاهرة رونالدو ينقل سحره إلى ملاعب الزجاج

أعلن النجم البرازيلي المعتزل رونالدو نازاريو مشاركته في مبادرة كبرى تهدف إلى تطوير رياضة البادل في البلاد.

وذكرت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أن رونالدو يشارك في مبادرة "مضارب النجوم" (Galácticos Racket) التي سيعمل من خلالها على تحسين البنية التحتية لرياضة البادل في البرازيل، وإعداد الرياضيين.

ووفق الصحيفة فإن اسم المبادرة مستوحى من الحقبة الشهيرة المليئة بالنجوم في ريال مدريد (بين عامي 2000 و2006، وكان رونالدو أحد عناصرها)، وتهدف إلى توسيع وتعزيز لعبة البادل في البرازيل من خلال بنية تحتية كبيرة تحتوي على كل ما يلزم للوصول إلى أعلى مستويات الأداء.

استثمار رونالدو في البادل والتنس

ولتحقيق ذلك أبرم رونالدو اتفاقا مع شركة "غروبو كالساداو" (Grupo Calçadão) المتخصصة في تطوير البنية التحتية والمشاريع المحلية، وتُقدّر قيمة استثماره بنحو 25 مليون ريال برازيلي (نحو 4.3 ملايين دولار).

وسيؤدي المشروع إلى إنشاء نحو 100 ملعب للبادل و100 ملعب آخر للتنس في مختلف أنحاء البلاد.

ويرتكز المشروع على 3 محاور أساسية، أولها إنشاء أندية تُعرف باسم "غلاكتيكوس"، وهي مساحات حصرية وخاصة لا تضم ملاعب البادل والتنس فحسب، بل تشمل أيضا برامج للضيافة والتدريب ومتاجر متخصصة، وهو توجّه أصبح شائعا في بعض مناطق أوروبا والولايات المتحدة.

أما الثاني فهو "غلاكتيكوس أرينا" وهي تقنية تهدف إلى ربط هذه الأندية الخاصة مع المزيد من الفروع المنتشرة في أنحاء البلاد من أجل دعم رياضة البادل عبر مجتمع متكامل يساعد على النمو.

وفي المحور الثالث والأخير أبدى رونالدو اهتماما كبيرا بالتوسع نحو فئات لا تستطيع الوصول إلى الأندية الفاخرة، من خلال بناء ملاعب في المناطق الترفيهية بمدن مثل ساو باولو وريو دي جانيرو وغيرها.

تطوير رياضة البادل في البرازيل

ويهدف هذا المخطط إلى تطوير رياضة البادل على أعلى مستوى مع تشجيع دخول لاعبين جدد من ذوي الموارد المحدودة.

وأشارت "ماركا" إلى أنه من المتوقع أن تكون أولى المنشآت جاهزة بالفعل بحلول نهاية العام الجاري (عام 2026)، على أن تُفتتح معظمها في أوائل العام المقبل.

وتُعد البرازيل واحدة من الدول القوية في رياضة البادل عالميا، وأفرزت أحد أفضل لاعبيها في التاريخ مثل بابلو ليما إلى جانب أسماء أخرى احتلت مراكز متقدمة في التصنيف.

ورغم وجود أسماء بارزة حاليا مثل لوكاس بيرغاميني ولوكاس كامبانيولو، فإن عدد البرازيليين المحترفين تراجع في السنوات الأخيرة، لدرجة أن المنتخب الذي كان دائما ضمن المراكز الأولى في بطولات العالم، احتل المركز السادس في النسخة الأخيرة.