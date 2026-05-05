صفعة تهز ريال مدريد.. كواليس اعتداء روديغر على زميله المهمش

فجّر صحفي إسباني قنبلة مدوية كاشفا النقاب عن وقوع شجار جديد بين اثنين من لاعبي ريال مدريد مؤخرا.

وأكد الصحفي ميغيل سيرانو خلال ظهور على إذاعة "أوندا سيرو" (Onda Cero) الإسبانية أن غرفة ملابس ريال مدريد كانت شاهدة على حادثة "عالية التوتر"، تضمنت اشتباكا جسديا بين الثنائي أنطونيو روديغر وألفارو كاريراس.

روديغر يعتدي على زميله

ووقعت الحادثة في المدينة الرياضية لريال مدريد بفالديبيباس قبل نحو أسبوعين تقريبا وبالتحديد في الفترة التي توسطت مباراتي الفريق الملكي ضد ديبورتيفو ألافيس وريال بيتيس بين أيام 21 و24 أبريل/نيسان الماضي.

وبدأت الواقعة بمشادة كلامية انتهت بصفعة وجهها روديغر إلى كاريراس وفق سيرانو الذي شدد على أن الخلاف بين اللاعبين لم يتطور إلى ما هو أخطر من ذلك.

وتراجع دور كاريراس بشكل ملحوظ بعد مباراة ريال مدريد ومضيفه ريال بيتيس التي كانت الأخيرة له كلاعب أساسي، وهو ما أثار قلقا حقيقيا داخل النادي الملكي ليس بسبب الحادثة، بل لتداعياتها على حد تعبير صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية.

وترى الصحيفة أن هذه الواقعة تكشف بوضوح حجم التوترات الداخلية في غرفة ملابس الفريق الأبيض، فقالت "لا تتوقف المشاكل في ريال مدريد. وكأن الوضع الرياضي الحرج لم يكن كافيا، فعلى بُعد أيام قليلة من إنهاء موسم ثان دون ألقاب بدأت التوترات الداخلية بالظهور إلى العلن".

ورغم التزام النادي الصمت، فإن هذه الحادثة تنسجم مع صورة فريق يواجه نهاية موسم وسط عاصفة، على حد وصف صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية.

بدوره أشار موقع "ذا أثلتيك" (The Athletic) البريطاني إلى الحادثة مؤكدا وقوعها بين روديغر وأحد لاعبي الفريق دون الكشف عن اسمه، وموضحا أن المدافع الألماني اعتذر عن تصرّفه داخل غرفة الملابس كما دعا الفريق وعائلاتهم إلى وجبة طعام.

أزمات روديغر

ولا تُعد هذه الواقعة المثيرة للجدل هي الأولى لروديغر، ففي مارس/آذار الماضي تدخل الألماني بقوة مفرطة على دييغو ريكو لاعب خيتافي خلال مباراة الفريقين لحساب الجولة الـ26 من الدوري الإسباني للموسم الحالي، أثارت موجة غضب كبيرة في وسائل الإعلام الإسبانية والألمانية على حد سواء.

وفي نهاية الموسم الماضي تعرض روديغر لعقوبة الإيقاف عدة مباريات بعدما رُصد عبر كاميرات البث التلفزيوني وهو يرمي قطعة من الثلج على ريكاردو دي بورغوس حكم نهائي كأس الملك بين برشلونة وريال مدريد، احتجاجا على احتساب خطأ ضد زميله كيليان مبابي في الثواني الأخيرة.

وتُعد الواقعة الأخيرة لروديغر بمثابة أزمة جديدة تضرب ريال مدريد هذا الموسم، منها غضب اللاعبين الإسبان داني كارفاخال، داني سيبايوس وراؤول أسينسيو من المدرب الحالي ألفارو أربيلوا، بسبب تهميشهم وتفضيل اللاعبين الشباب عليهم.

كما انتشرت أخبار أخرى عن أزمة تتعلق بالفرنسي كيليان مبابي وعدم رضا زملائه في الفريق عن مستواه داخل الملعب وتصرفاته خارجه.