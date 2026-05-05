خليفة محرز في الجزائر.. أندية فرنسية تتسابق على ضم أفضل مراوغ أفريقي

ذكر تقرير إعلامي أن ناديي مارسيليا وليل الفرنسيين أبديا اهتمامهما بأنيس حاج موسى، لاعب فريق فينورد الهولندي لكرة القدم.

وذكر موقع "فوت ميركاتو" (Foot Mercato) أن الناديين يعتقدان أن موسى البالغ 24 عاما الخيار المثالي لتعزيز الأطراف في الموسم المقبل.

ويقدر فينورد قيمة اللاعب بنحو 30 مليون يورو (نحو 32.5 مليون دولار)، وهو مبلغ قد يشكل عقبة أمام مارسيليا.

وبينما يتمتع ليل باستقرار مالي نسبي، يواجه مارسيليا قيودا مالية معتادة رغم طموحاته المعلنة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، تواصل رئيس نادي مارسيليا بابلو لونغوريا مباشرة مع دينيس تي كلويزه، المدير الرياضي لفينورد، للاستفسار عن شروط التعاقد مع اللاعب تمهيدا لضمه هذا الصيف.

وتضمنت الفكرة التي ناقشها مارسيليا خطة دفع على أربع دفعات، إلا أن الوضع المالي للنادي وغيابه عن دوري أبطال أوروبا قد يجعلان إتمام الصفقة أمرا صعبا للغاية.

خليفة محرز في الجزائر

ويقدم موسى موسما استثنائيا مع فينورد، حيث رسخ مكانته كأحد أكثر اللاعبين تأثيرا في الدوري الهولندي.

وإلى جانب تسجيله 11 هدفا وصناعته 7 أهداف هذا الموسم، يعد الجناح الجزائري اللاعب الأفريقي الأكثر نجاحا في المراوغات على مستوى العالم هذا الموسم.

ومع المنتخب الجزائري، قدم اللاعب السابق لأكاديمية لانس أداء لافتا في كأس أمم أفريقيا الأخيرة، حيث لعب دور البديل للنجم رياض محرز.