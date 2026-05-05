خليفة محرز في الجزائر.. أندية فرنسية تتسابق على ضم أفضل مراوغ أفريقي

Algeria's forward #11 Anis Hadj Moussa (L), Algeria's midfielder #22 Ibrahim Maza (C) and Algeria's midfielder #6 Ramiz Zerrouki (R) celebrate scoring their team's third goal during the Africa Cup of Nations (CAN) Group E football match between Equatorial Guinea and Algeria at Moulay Hassan Stadium in Rabat on December 31, 2025.
حاج موسى (يسار) مع زميليه بمنتخب الجزائر في كأس أفريقيا الأخيرة (الفرنسية)
Published On 5/5/2026
آخر تحديث: 16:03 (توقيت مكة)

ذكر تقرير إعلامي أن ناديي مارسيليا وليل الفرنسيين أبديا اهتمامهما بأنيس حاج موسى، لاعب فريق فينورد الهولندي لكرة القدم.

وذكر موقع "فوت ميركاتو" (Foot Mercato) أن الناديين يعتقدان أن موسى البالغ 24 عاما الخيار المثالي لتعزيز الأطراف في الموسم المقبل.

ويقدر فينورد قيمة اللاعب بنحو 30 مليون يورو (نحو 32.5 مليون دولار)، وهو مبلغ قد يشكل عقبة أمام مارسيليا.

وبينما يتمتع ليل باستقرار مالي نسبي، يواجه مارسيليا قيودا مالية معتادة رغم طموحاته المعلنة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، تواصل رئيس نادي مارسيليا بابلو لونغوريا مباشرة مع دينيس تي كلويزه، المدير الرياضي لفينورد، للاستفسار عن شروط التعاقد مع اللاعب تمهيدا لضمه هذا الصيف.

وتضمنت الفكرة التي ناقشها مارسيليا خطة دفع على أربع دفعات، إلا أن الوضع المالي للنادي وغيابه عن دوري أبطال أوروبا قد يجعلان إتمام الصفقة أمرا صعبا للغاية.

epa12929738 Jasper Dahlhaus (L) of Fortuna Sittard, Anis Hadj Moussa (C) of Feyenoord and Dimitrios Limnios (R) of Fortuna Sittard in action during the Dutch Eredivisie soccer match between Fortuna Sittard and Feyenoord in Sittard, the Netherlands, 03 May 2026. EPA/TOBIAS KLEUVER
حاج موسى يمر بالكرة بمهارة بين اثنين من منافسيه (الأوروبية)

ويقدم موسى موسما استثنائيا مع فينورد، حيث رسخ مكانته كأحد أكثر اللاعبين تأثيرا في الدوري الهولندي.

وإلى جانب تسجيله 11 هدفا وصناعته 7 أهداف هذا الموسم، يعد الجناح الجزائري اللاعب الأفريقي الأكثر نجاحا في المراوغات على مستوى العالم هذا الموسم.

ومع المنتخب الجزائري، قدم اللاعب السابق لأكاديمية لانس أداء لافتا في كأس أمم أفريقيا الأخيرة، حيث لعب دور البديل للنجم رياض محرز.

المصدر: الألمانية
