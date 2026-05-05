حقائق وأرقام مثيرة قبل موقعة أرسنال وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الليلة إلى ملعب الإمارات الذي سيكون مسرحا للمواجهة النارية بين أرسنال وضيفه أتلتيكو مدريد في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وستحدد المباراة هوية الفريق الأول الذي يبلغ المباراة النهائية، ومن أجل ذلك يتعين على أحدهما تحقيق الفوز بأي نتيجة، وإلا فإنها ستتجه إلى شوطين إضافيين ثم إلى ركلات الترجيح إذا انتهت بالتعادل، على اعتبار أن موقعة الذهاب الأسبوع الماضي كانت قد انتهت بنتيجة 1-1.

ويدخل الفريقان مباراة الليلة وكلهما أمل في بلوغ النهائي، ليقترب أحدهما خطوة إضافية من رفع الكأس "ذات الأذنين" للمرة الأولى في تاريخهما.

وقبل مباراة الليلة نستعرض بعض الأرقام والمعلومات والحقائق التاريخية للفريقين وفق بيانات صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية.

أتلتيكو مدريد

خسر أتلتيكو مدريد مباراة واحدة في مبارياته الخمس الأخيرة التي خاضها خارج أرضه بدوري الأبطال هذا الموسم، وكانت أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-3 في إياب ثمن النهائي، بينما حقق انتصارا مدويا على برشلونة في ذهاب ربع النهائي بهدفين دون رد.

نجح أتلتيكو مدريد في التأهل إلى نهائي المسابقات الأوروبية بعد جميع مواجهاته الثلاث في نصف النهائي أمام فرق إنجليزية، بدءا من ليفربول موسم 2009-2010 (3-2)، وتشيلسي موسم 2013-2014 (3-1)، وأرسنال موسم 2017-2018 (2-1).

6 من آخر 7 أدوار نصف نهائية في مختلف المسابقات الأوروبية من تلك التي خاضها أتلتيكو مدريد، انتهت بتأهله إلى النهائي.

اكتفى "الروخي بلانكوس" بتحقيق انتصارين فقط في آخر 13 مباراة أمام الفرق الإنجليزية في مسابقات الاتحاد الأوروبي، مقابل 3 تعادلات و8 هزائم.

سجل مهاجم أتلتيكو مدريد جوليان ألفاريز 25 هدفا في 41 مباراة بدوري الأبطال، ليصبح أسرع لاعب أرجنتيني يصل إلى هذا الرقم متفوقا حتى على مواطنه ليونيل ميسي الذي سجل هدفه الخامس والعشرين في مباراته رقم 42 في البطولة.

أرسنال

نجح أرسنال في إنهاء 8 مباريات من أصل 13 خاضها بالنسخة الحالية من دوري الأبطال بشباك نظيفة، واستقبل 6 أهداف فقط.

يمتلك أرسنال سلسلة من 13 مباراة دون هزيمة في هذه النسخة من دوري أبطال أوروبا، وهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن هذا الموسم في البطولة، بتحقيقه 10 انتصارات و3 تعادلات.

على أرضه فاز أرسنال في خمس مباريات وتعادل في واحدة، كانت أمام سبورتنغ لشبونة (0-0) في إياب ربع النهائي.

حقق "الغانرز" تسعة انتصارات في 15 مباراة على أرضه أمام أندية إسبانية في مسابقات الاتحاد الأوروبي مقابل خمسة تعادلات وهزيمة واحدة.

استقبل أرسنال 10 أهداف فقط in 28 مباراة خاضها على أرضه هذا الموسم في جميع المسابقات، وحافظ على نظافة شباكه في 16 منها، وهو مؤشر على قوة دفاع الفريق.

حقق أرسنال 22 انتصارا في 28 مباراة على أرضه هذا الموسم.