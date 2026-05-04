بالفيديو.. هزيمة مدوية لتشيلسي توجه ضربة لآماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا

بقي تشيلسي غارقا في دوامة الهزائم بالخسارة على ملعبه ووسط جماهيره أمام نوتنغهام فورست بنتيجة (1-3) ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مساء الاثنين.

تقدم الضيوف بهدف مبكر للغاية سجله تايو أونيي بعد مرور أقل من دقيقتين من المباراة التي أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل الفريق اللندني.

وأضاف إيغور غيسوس الهدف الثاني لنوتنغهام في الدقيقة 15 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، أحرز تايو أونيي الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 52.

بينما أحرز البرازيلي جواو بيدرو هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة 93.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد تشيلسي عند 48 نقطة في المركز التاسع، بعدما تلقى خسارته السادسة على التوالي، ويتلقى ضربة قوية لآماله في التأهل لمسابقة أوروبية بالموسم المقبل قبل ثلاث جولات على انتهاء المسابقة.

أما نوتنغهام فورست فقد واصل صحوته بفوز ثالث على التوالي ليرفع رصيده إلى 42 نقطة، في المركز السادس عشر، ليبتعد بفارق ست نقاط عن منطقة خطر الهبوط للدرجة الثانية.