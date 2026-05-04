بالفيديو.. الأردني موسى التعمري يسجل هدفا عالميا على طريقة فان باستن

خطف الدولي الأردني موسى التعمري نجم رين الأضواء في الدوري الفرنسي لكرة القدم، بتسجيله هدفا عالميا على طريقة الكبار.

هدف موسى التعمري في ليون

ولم ينتظر التعمري سوى 6 دقائق على بداية المباراة التي جمعت فريقه رين بأولمبيك ليون، ليهز شباك الفريق المحلي بتسديدة قوية على الطائر بعد عرضية متقنة من زميله إستيبان ليبول هداف "الليغ 1" (Ligue 1).

ووصل التعمري (28 عاما) إلى تلك الكرة العرضية في المكان والزمان المناسبين ليسددها قوية جدا على الطائر، تجاوزت حارس ليون ريمي ديكامب ولم توقفها إلا الشباك.

وأعاد التعمري إلى الأذهان الهدف الذي سجله النجم الهولندي الأسبق ماركو فان باستن في مرمى الاتحاد السوفييتي في نهائي كأس أوروبا (يورو 1988) الذي جرى على ملعب ميونخ الأولمبي.

إشادة بهدف التعمري

وبات هدف التعمري حديث منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، حيث أعاد المتابعون نشره مع الكثير من عبارات الثناء والمديح.

وعلق الحساب الرسمي للدوري الفرنسي على إكس على هذه اللقطة بالقول: "خيالي يا موسى. ميسي الأردن يسجل هدفا رائعا في شباك ليون".

وكتب حساب "أكتو فوت" (Actu Foot) الفرنسي عبر منصة إكس: "التعمري يسجل هدف الموسم لرين في لحظة حاسمة، منذ رحيل حبيب باي (المدرب السابق) وهو يستمتع بكل لحظة على أرض الملعب".

أما عربيا فقد كتب أحد المتابعين: "أقوى من الشدة، أطول من المدة. ذكرني هذا الهدف حرفيا بأهداف الهولندي روبن فان بيرسي".

وأضاف آخر: "مستحيل! هدف الموسم وصل. موسى التعمري يسجل هدف الموسم ويا له من هدف، ابن الأردن يسجل هدفا تاريخيا في الدوري الفرنسي".

وساهم التعمري هذا الموسم بـ15 هدفاً في 31 مباراةً بالدوري الفرنسي (سجل 6 وصنع 9) وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الشهير.

خسارة موجعة لرين

ولم يكن هدف التعمري الرائع كافيا لخروج فريقه رين بنتيجة جيدة، إذ خسر المباراة 2-4 ليتجمد رصيده عند 56 نقطة في المركز الخامس بالدوري الفرنسي، لتتلقى آماله في التأهل لدوري الأبطال ضربة موجعة، قبل جولتين من النهاية، فيما رفع ليون رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثالث.

وبعد هدف التعمري المبكر، قلب ليون النتيجة في الشوط الأول بهدفين للأوكراني رومان ياريمتشوك وكورنتين توليسو.

وعادل رين النتيجة مطلع الشوط الثاني بواسطة ليبول، قبل أن يحسم ليون المباراة بهدفين للبرتغالي أفونسو موريرا والبرازيلي إندريك.