هدف برشلونة السابق يرشح نفسه لجائزة بوشكاش بمقصية مذهلة (فيديو)

قدّم المهاجم البرازيلي جواو بيدرو، المدرج ضمن دائرة اهتمام برشلونة، ترشيحا واضحا لجائزة بوشكاش بعد تسجيله هدفا بمقصية خلفية في الوقت بدل الضائع، خلال مواجهة فريقه تشيلسي أمام نوتينغهام فورست.

سجّل المهاجم البرازيلي جواو بيدرو، المدرج ضمن دائرة اهتمام برشلونة للتعاقد معه، هدفا بمقصية خلفية في الوقت بدل الضائع، خلال مواجهة فريقه تشيلسي أمام نوتينغهام فورست، وهو هدف قد يضعه ضمن المرشحين لجائزة بوشكاش.

وجاء الهدف في الدقيقة 93، عندما وصلت الكرة إلى حافة منطقة الـ (6 ياردات) بعد رأسية من مارك كوكوريّا إثر عرضية لمالو غوستو، ليُحكم بيدرو السيطرة عليها بصدره، قبل أن ينفذ مقصية خلفية قوية وعالية، مسجلا هدفا يُعدّ من بين أجمل أهداف العام، كما حال دون خروج فريقه بست مباريات متتالية دون تسجيل.

ويُعدّ بيدرو (24 عاما) أحد البدائل المطروحة أمام برشلونة في سوق الانتقالات، إذا لم يتمكن من التعاقد مع لاعب أتلتيكو مدريد جوليان ألفاريز.

في المقابل، عاش تشيلسي مساء صعبا، اليوم الاثنين، على ملعب ستامفورد بريدج، بعد خسارته أمام نوتينغهام فورست بنتيجة (1-3)، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتلقى هزيمته السادسة تواليا في المسابقة.

وشهدت المباراة أيضا مخاوف تتعلق بالإصابات، مع احتمال غياب عدد من اللاعبين عن المباريات المقبلة، من بينهم الوافد الجديد ديري، الذي تم تثبيته وتزويده بالأكسجين على أرض الملعب، إضافة إلى الحارس روبرت سانشيز.

وكان تشيلسي قد تعاقد مع جواو بيدرو في الصيف الماضي قادما من برايتون مقابل نحو 70 مليون يورو (نحو 76 مليون دولار)، ورفع اللاعب رصيده هذا الموسم إلى 19 هدفا في جميع المسابقات، ليكون الهداف الأول للفريق، إضافة إلى 5 تمريرات حاسمة.