أهرامات الجيزة تستضيف قمة الملاكمة.. مواجهة مرتقبة تجمع أوسيك وفيرهوفن

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، عن بدء طرح تذاكر النزال المرتقب بين بطل العالم الأوكراني أولكسندر أوسيك ونجم الكيك بوكسينج الهولندي ريكو فيرهوفن.

وبدأ طرح التذاكر ابتداء من الخامسة مساء الأحد بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في خطوة تعكس حجم الاهتمام العالمي الكبير بهذا الحدث الاستثنائي.

ويقام النزال يوم السبت 23 مايو/ أيار الجاري عند أهرامات الجيزة في مصر، في موقع تاريخي يمنح المواجهة طابعا فريدا وغير مسبوق، حيث يلتقي أوسيك، حامل لقب بطل العالم الموحد في الوزن الثقيل بسجل احترافي (24 فوزا دون هزيمة، منها 15 بالضربة القاضية)، مع ريكو فيرهوفن في نزال على لقب المجلس العالمي للملاكمة، على أن تبث المواجهة عالميا عبر منصة"دي إيه زد إن".

وتشهد الأمسية الرياضية بطاقة نزالات قوية ومتكاملة، حيث يخوض البريطاني حمزة شيراز مواجهة على لقب منظمة الملاكمة العالمية (دبليو أو بي) الشاغر في وزن السوبر متوسط أمام الألماني آديم بيغيتش في أول ظهور لشيراز خلال عام 2026، بعد انتصاره بالضربة القاضية في الجولة الخامسة على إدغار بيرلانغا في يوليو/ تموز الماضي.

وفي وزن الويلتر، يلتقي البريطاني جاك كاتيرال (2-32) مع الأوزبكي غير المهزوم شاخرام جياسوف (0-17) على لقب رابطة الملاكمة العالمية (دبليو بي إيه)، وذلك بعد فوز كاتيرال الأخير على إيكو إيسومان في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.