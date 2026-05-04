"لسنا أطفالا".. فان دايك يخرج عن صمته ويرد بقوة على صور لاعبي ليفربول

بدا فيرجيل فان دايك قائد ليفربول، محبطاً للغاية بعد خسارة الفريق أمام مانشستر يونايتد، مؤكداً استغرابه الشديد من ربط تواضع نتائج الفريق طوال الموسم الجاري بكثرة الإجازات.

وبالرغم من نجاح آرني سلوت مدرب ليفربول بموسمه الأول في قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري، بدأت التساؤلات بشأن مستقبله في نهاية موسمه الثاني، بعدما تراجع الفريق للمركز الرابع بعد الخسارة أمام مانشستر وسط كثرة إصابات الفريق، ليدخل الفريق في منافسة قوية على التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وتلقى ليفربول خسارة موجعة (2-3) أمام مانشستر يونايتد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات المرحلة الـ35 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن فان دايك قوله: "لا مجال للأعذار، هذا الموسم كان مخيباً للغاية، ما حدث غير مقبول لنا، وهو أمر صعب".

وأضاف المدافع الهولندي: "لن نشعر بالأسف على أنفسنا، بل العمل بقوة لتحسين الموقف والتأكد من عدم تكرار ذلك في الموسم المقبل، لأن هذا ليس ليفربول الذي أعرفه".

وارتبك فان دايك من كثرة الاستفسارات عن الإجازات السلبية للاعبين بعد انتشار صور لزملائه قبل مباراة مانشستر يونايتد. حيث رد قائلاً: "لست متأكداً إن كانت عطلة، إنها مجرد نزهة قصيرة داخل المدينة".

واختتم تصريحاته: "ولكن عندما يكون لدى اللاعب أيام راحة عديدة، فإنه يستغل أي يوم راحة لفعل ما يريده مع عائلته، لسنا أطفالاً بل نحن أشخاص ناضجون جميعاً".

في السياق، قال آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول إن هناك "نمطاً واضحاً" من القرارات التحكيمية التي كانت ضد فريقه هذا الموسم، مشيراً إلى أن حكام مباراة ناديه ضد مضيفه وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد، تجاهلوا لمسة يد خلال الهدف الثاني للفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر)، الذي أحرزه السلوفيني بنيامين سيسكو.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها مانشستر يونايتد الفوز على ليفربول في لقائي الذهاب والإياب بالمسابقة العريقة منذ موسم 2015 / 2016، ليضمن فريق المدرب الإنجليزي مايكل كاريك تأهله لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بينما لا يزال ليفربول بحاجة لحصد ثلاث نقاط لضمان التواجد ضمن المراكز الخمسة الأولى بالمسابقة المحلية، المؤهلة للبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز.