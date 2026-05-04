بين ملوك الصعود وضحايا الهبوط.. ليستر في الواجهة وولفرهامبتون يكتب تاريخا أسود في البريميرليغ

في كل موسم كروي، يستقبل الدوري الإنجليزي الممتاز 3 أندية قادمة من دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" ويودّع مثلها.

ويصعد الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني إلى "البريميرليغ" مباشرة، بينما تتنافس 4 فرق صاحبة المراكز من الثالث إلى السادس على البطاقة الثالثة، بخوضها ملحق الصعود "البلاي أوف".

هذا الموسم صعد فريقا كوفنتري سيتي وإيبسويتش إلى البريميرليغ، فيما يتصارع الرباعي: ميلوول وساوثهامبتون وميدلزبره وهال سيتي على البطاقة الأخيرة.

وعاد كوفنتري سيتي إلى البريميرليغ بقيادة المدرب فرانك لامبارد، وذلك لأول مرة منذ هبوطه إلى "التشامبيونشيب" موسم 2000-2001، أما إيبسويتش تاون فلم تتأخر عودته إلى الدوري الإنجليزي إذ فعل ذلك بعد موسم واحد فقط من آخر هبوط له.

وبحسب بيانات شبكة "أوبتا" (Opta) المتخصصة في الإحصائيات، فإن إيبسويتش تاون يعد من بين أكثر الفرق صعودا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بمسماه الجديد منذ موسم 1992-1993.

الأندية الأكثر صعودا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بمسماه الجديد:

ليستر سيتي، نورويتش سيتي، وست بروميتش ألبيون، بيرنلي، سندرلاند: 5 مرات.

كريستال بالاس، فولهام، ميدلزبره، واتفورد، إيبسويتش تاون: 4 مرات.

برمنغهام سيتي، بولتون واندررز، هال سيتي، نيوكاسل يونايتد، نوتنغهام فورست، شيفيلد يونايتد، وست هام يونايتد، وولفرهامبتون: 3 مرات.

مأساة الهبوط

وعلى الجهة المقابلة، تأكد هذا الموسم هبوط ناديَي ساوثهامبتون وبيرنلي إلى "التشامبيونشيب" رغم بقاء عدة جولات على نهاية الموسم الحالي.

ودخل وولفرهامبتون تاريخ الدوري الإنجليزي من الباب الخلفي، بعد أن قضى جميع أيام الموسم الحالي 2025-2026 وعددها 282 يوما في منطقة الهبوط.

وأصبح وولفرهامبتون أول فريق يقضي 100% من أيام الموسم في منطقة الهبوط، منذ أن فعلها هو نفسه موسم 1964-1965 (250 يوما من 250)، وفق "أوبتا".

ويُعد فريقا توتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد هما الفريقان الأقرب للّحاق بساوثهامبتون وبيرنلي، ففي جعبة الأول 34 نقطة في المركز الثامن عشر، أما الثاني فلديه 36 نقطة في المركز السابع عشر قبل 3 جولات من النهاية، علما بأن "السبيرز" لعب مباراة أقل.

إعلان

وتوجد 4 فرق أخرى في دوامة الهبوط لكن بدرجات متفاوتة هي نيوكاسل يونايتد الثالث عشر وله 45 نقطة، كريستال بالاس (43)، ليدز يونايتد (43)، نوتنغهام فورست (39)، وجميعها تبدو في ظروف أفضل من وست هام يونايتد وتوتنهام هوتسبير.

وتاريخيا ينفرد نورويتش سيتي بالرقم القياسي لعدد مرات الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" منذ موسم 1992-1993.

الأندية الأكثر هبوطا من الدوري الإنجليزي الممتاز بمسماه الجديد: