ليبرون جيمس يثير حيرة الملايين بتصريح "الإفلاس" المفاجئ

أثار نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات قال فيها إنه "مفلس" ولا يملك سوى "بضعة آلاف من الدولارات في البنك"، رغم تقديرات تشير إلى ثروة ضخمة تتجاوز مليار دولار.

وجاءت تصريحات لاعب فريق لوس أنجلوس ليكرز خلال لقاء إعلامي، حيث قال ردا على سؤال بشأن ثروته: "هذا غير صحيح، أرقام غوغل خاطئة"، في إشارة إلى تقديرات تضع ثروته عند نحو 1.2 مليار دولار.

وأضاف جيمس بأسلوب ساخر، ردا على استفسار حول حجم ثروته: "أملك أقل بكثير مما يُقال، فقط بضعة آلاف في البنك"، مشيرا إلى أن أمواله "بحوزة أبنائه"، على حد تعبيره.

وفي سياق حديثه، قال اللاعب: "كل ما أرتديه مجاني؛ القميص، والبنطال، وحتى خاتم الزواج، كل شيء مجاني"، مما زاد الجدل حول تصريحاته.

وتطرق جيمس إلى ساعته الفاخرة من طراز "ريتشارد ميل"، قائلاً إنها أيضاً "مجانية"، موضحاً أنها نسخة خاصة تحمل اسمه، في إشارة إلى تعاون تجاري مع العلامة السويسرية.

وتُعد هذه الساعة، من طراز "ليبرون جيمس ريتشارد ميل آر إم 01-65″، من الإصدارات المحدودة التي لا يتجاوز عددها 150 قطعة، ويبلغ سعرها الرسمي نحو 405 آلاف دولار، بينما قد يتجاوز سعرها في سوق إعادة البيع مليون دولار.

وتتميز الساعة بتصميم يجمع بين مواد متقدمة مثل الكربون والسيراميك، مع ألوان مستوحاة من فريق "لوس أنجلوس ليكرز"، إضافة إلى آلية ميكانيكية معقدة تُعد من أبرز تقنيات الدار السويسرية.

وبحسب بيانات مالية متداولة، فقد حصل جيمس خلال مسيرته الاحترافية، التي بدأت عام 2003، على نحو 581 مليون دولار من الرواتب فقط، ما يجعله ضمن الأعلى دخلا في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ورغم الطابع الساخر لتصريحاته، أثارت كلمات جيمس تفاعلا واسعا بين مؤيدين اعتبروها دعابة، وآخرين رأوا أنها غير موفقة في ظل حجم ثروته المعروف.